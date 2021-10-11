Пекельна тріщина: з’явилося супутникове фото нового розпеченого потоку лави на острові Ла Пальма

Два потоки лави тепер йдуть паралельно один одному.

У понеділок, 11 жовтня, Європейське космічне агентство опублікувало знімки нового потоку лави з вулкана Кумбре-Велья, який викликав чергові руйнування на іспанському острові Ла Пальма в Атлантичному океані.

Як видно на фото з навколоземної орбіти лава тече тепер двома паралельними потоками.

Агентство Associated Press повідомило, що мешканці острова спостерігали новий потік лави в неділю, 10 жовтня. Потік спровокував часткове обвалення вулканічної конуса і лава пішла вниз по хребту Кумбре-Велья до океанського узбережжя на заході острова.

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Новий потік лави не загрожує людям, оскільки мешканців острова раніше евакуювали у безпечну зону.

"Ми не можемо сказати, що виверження, яке почалося 21 день тому, закінчиться найближчим часом", - прокоментував ситуацію регіональний міністр безпеки Канарських островів Хуліо Перес.

За даними Служби управління надзвичайними ситуаціями, на острові загалом зруйновано 1186 будівель, а майже 500 гектарів землі покриті лавою. Аеропорт на острові Пальма відновив роботу після того, як раніше був закритий через вулканічний попіл.

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанському острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

Потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворюються токсичні хмари. Ці випаровування можуть бути смертельно небезпечні, адже можна отруїться токсичними газами.

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