«Пекельні санкції» проти Росії зависли: у США не можуть домовитися

Конгрес США / © Associated Press

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Розбіжності між президентом США Дональдом Трампом і демократами в Конгресі щодо його повноважень із запровадження митних тарифів стали головною перешкодою для ухвалення законопроєкту про нові масштабні санкції проти Росії.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, через політичні суперечки під питанням опинилося швидке просування документа, який підтримував покійний сенатор Ліндсі Грем.

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Законопроєкт передбачає запровадження санкцій проти керівництва РФ, російських банків, державних компаній та енергетичних проєктів. Крім того, документ пропонує встановити мита до 100% для країн, які купують російську нафту та інші енергоносії. Спочатку йшлося про можливість запровадження тарифів до 500%.

Основна суперечка виникла через те, хто має ухвалювати рішення щодо введення та скасування цих мит. Республіканці наполягають, що такі повноваження повинні залишатися за президентом, тоді як демократи виступають проти подальшого розширення його впливу у сфері торгівлі.

«Однак, оскільки адміністрація Трампа продовжує хитромудру кампанію щодо введення тарифів, провідні демократи зайняли жорстку позицію проти цього кроку, не бажаючи надавати президенту ширші торговельні повноваження в той час, коли, на їхню думку, він і так зневажає права Конгресу, претендуючи на широкі повноваження там, де їх немає», — йдеться у статті.

Палата представників уже пішла на канікули, не встигнувши проголосувати за документ. Очікується, що наступного тижня законопроєкт розгляне Сенат.

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Попри нинішні розбіжності, прихильники санкційного пакета сподіваються на його ухвалення.

Сенатор Річард Блюменталь, який є головним співавтором документа від Демократичної партії, заявив, що «ніколи не був так близько» до ухвалення законопроєкту відтоді, як понад рік тому розпочав роботу над ним разом із Ліндсі Гремом.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Конгрес розширити законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, що готується, включивши до нього аналогічні обмеження щодо Ірану.

Ми раніше інформували, що представники Демократичної партії в Конгресі США несподівано виступили проти законопроєкту про «пекельні санкції» проти Росії.

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