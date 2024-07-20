Пекельний автобус: у Німеччині водій мало не загубив 13 дітей – що сталося

Діти ледь не загинули через те, що водій автобуса не ввімкнув кондиціонер у 30-градусну спеку.
На півночі Баварії 13 дітей отримали тепловий удар під час поїздки в автобусі.
Про це пише BILD.
35 хлопців поверталися автобусом у літній табір після походу. Попри спеку до +30°C кондиціонер в автобусі був вимкнений. Діти почали скаржилися на задуху, але водій проігнорував їхнє прохання ввімкнути кондиціонер. Внаслідок тривалого перебування в таких пекельних умовах 13 дітей віком від 8 до 15 років знепритомніли.
На місце інциденту прибули 55 лікарів та рятувальників, у тому числі три вертольоти. Медики діагностували у дітей тепловий удар та проблеми з кровообігом. Частину постраждалих терміново доправили до найближчих лікарень.
Поліція розпочала розслідування щодо дій водія, які призвели до таких сумних наслідків. Наразі причина, з якої водій не включив кондиціонер, не повідомляється.
Нагадаємо, в Україні у поїзді від спеки померла людина. Інцидент стався у нічному поїзді "Запоріжжя-Ужгород".
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