Пекельний вогонь в США: понад 4400 рятувальників борються з пожежею "Калдор" в Каліфорнії

В результаті пожежі спалено понад 200 тисяч акрів землі.
Понад 4400 пожежників і федеральна команда локалізують лісову пожежу "Калдор" в Каліфорнії.
Про це Байден заявив в сервісі мікроблозі Twitter.
"Понад 4400 пожежників зі штату і моя федеральна команда працюють над локалізацією і придушенням цього бурхливого лісової пожежі", — йдеться в повідомленні.
В результаті пожежі спалено понад 200 тис. акрів землі.
Раніше Байден оголосив надзвичайний стан у штаті Каліфорнія через пожежу "Калдор", яка триває з 14 серпня.
Як повідомлялося, майже десять тисяч каліфорнійців були змушені спішно евакуюватися через "Діксі" — найбільший лісова пожежа в історії американського штату. Повністю вигоріли вже кілька населених пунктів в Каліфорнії. За оцінками місцевих пожежних, в зоні ризику ще 15 000 будинків.