Пекельний вогонь в США: понад 4400 рятувальників борються з пожежею "Калдор" в Каліфорнії

Пекельний вогонь в США: понад 4400 рятувальників борються з пожежею "Калдор" в Каліфорнії

В результаті пожежі спалено понад 200 тисяч акрів землі.

Понад 4400 пожежників і федеральна команда локалізують лісову пожежу "Калдор" в Каліфорнії.

Про це Байден заявив в сервісі мікроблозі Twitter.

"Понад 4400 пожежників зі штату і моя федеральна команда працюють над локалізацією і придушенням цього бурхливого лісової пожежі", — йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі спалено понад 200 тис. акрів землі.

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Раніше Байден оголосив надзвичайний стан у штаті Каліфорнія через пожежу "Калдор", яка триває з 14 серпня.

Як повідомлялося, майже десять тисяч каліфорнійців були змушені спішно евакуюватися через "Діксі" — найбільший лісова пожежа в історії американського штату. Повністю вигоріли вже кілька населених пунктів в Каліфорнії. За оцінками місцевих пожежних, в зоні ризику ще 15 000 будинків.

Вогнеборці намагаються врятувати від лісової пожежі ціле місто у Каліфорнії

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