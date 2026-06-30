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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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496
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Пекельний липень: на Європу суне чергова хвиля рекордної спеки — подробиці

Читайте, як правильно захистити свій організм від перегріву та зневоднення.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Мапа

Мапа / © polskieradio

Спека у Європі ще не сказала свого останнього слова і досягла небачених раніше масштабів. У польському місті Слубіце метеорологи вже зафіксували рекордні 40,5°C за всю історію вимірювань. Хоча найближчими днями очікується зниження температури, вже за тиждень погода знову різко зміниться.

Про це пише polskieradio24.

Метеорологічні моделі прогнозують повернення сильного перегріву повітря у багатьох країнах. Синоптики прогнозують, що на початку липня термометри покажуть екстремальні позначки на півдні Португалії та Іспанії (42–43°C), а також майже по всій Франції (38–42°C).

Нове потепління зачепить і Польщу, де спочатку температура підніметься на сході до 30°C, а згодом почне стрімко зростати по всій території.

«Це стане початком чергової хвилі жари, яка триватиме кілька днів. У середу, 8 липня, температура в західній і центральній Польщі може досягати 35°C в тіні. А вже у четвер, 9 липня, і п’ятницю, 10 липня, теплий купол накриє всю країну. На заході температура може досягти 38°C», — повідомляють синоптики.

Пік нової хвилі прогнозують на понеділок, 13 липня, коли температура в центрі країни може наблизитися до позначки 40°C. Фахівці зазначають, що цей сценарій базується на математичних моделях GFS та ECMWF, тому ситуація вимагає подальших оновлень.

З підвищенням температури повітря значно зростає ризик зневоднення та перегріву організму. Сильне сонце може призвести до сонячного або теплового удару, які є небезпечними для здоров’я і навіть життя людей.

Для захисту організму в екстремальні дні Центр урядової безпеки оприлюднив чіткі інструкції, як діяти під час палючого сонця.

«Рекомендується обмежити перебування на прямому сонячному світлі і пити багато негазованої води. Уникайте фізичних навантажень, носіть головний убір і використовуйте сонцезащитний крем. Вживання алкоголю вкрай небезпечне, так як викликає зневоднення. Краще всього тримати вікна закритими і в тіні протягом дня», — наголошують фахівці.

Україну накриває аномальна спека — останні новини

Нагадаємо, червень закінчиться в Україні спекотною погодою. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 30 червня найвища температура очікується на заході — до +38 градусів. На півночі, в центрі та на півдні повітря прогріється до +30…+35 градусів. Вночі можливі короткочасні дощі в центральних регіонах, ввечері — на заході. У Києві — сухо і спекотно, до +34 градусів. Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

До слова, спека є серйозним стресом для серцево-судинної системи. Щоб захистити організм від перегрівання, судини розширюються, а серце починає працювати у посиленому режимі. Артеріальний тиск зазвичай падає.

Такі зміни можуть викликати тахікардію, гіпотензію, слабкість та запаморочення, а додаткові фізичні навантаження лише наближають серце до пікових показників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
496
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