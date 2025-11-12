Пекельний ураган «Меліса» забрав життя 45 людей

Ураган

Влада Ямайки офіційно повідомила про щонайменше 45 загиблих унаслідок урагану «Мелісса», який два тижні тому накрив острівну державу.

Про це пише агентство AP із посиланням на заяву місцевої влади.

«Кількість підтверджених загиблих від урагану „Мелісса“ на Ямайці зросла до 45. Крім того, ще 15 людей вважаються зниклими безвісти», — йдеться у повідомленні.

Місцева влада попереджає, що кількість жертв може збільшитися, оскільки рятувальні команди досі не можуть дістатися двох невеликих містечок, які залишаються повністю відрізаними від світу після удару урагану 5-ї категорії.

Стихія змусила евакуювати близько 30 тисяч сімей. На багатьох ділянках острова дороги залишаються заблокованими поваленими деревами та уламками.

Попри масштабні руйнування, рятувальні служби поступово відновлюють мобільний зв’язок, електропостачання та доступ до води.

Раніше повідомлялося, що ураган Мелісса, який досяг максимальної — п’ятої категорії, обрушився на Ямайку.

Ми раніше інформували, що через ураган «Мілтон» в американському штаті Флорида загинуло щонайменше 10 людей, ще мільйони осіб лишилися без електрики.