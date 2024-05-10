Пекін хоче позбутися "посередника" у відносинах з Європою: як це вплине на війну в Україні

Китай перебирає на себе глобальну політичну роль РФ, яку вона втратила після вторгнення в Україну.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Європи, щоб налагодити стосунки в регіоні й побудувати міцні переговорні майданчики. Проте сприяти закінченню війни в Україні Пекін навряд чи готовий.

Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в коментарі для 24 Каналу.

Пололяк додав, що глобальна політична роль Китаю зараз змінилася. Пекін намагається посунути Росію на світовій арені та перебрати на себе її функції, які Москва загубила після вторгнення в Україну.

За словами радника голови ОПУ, до 2022 року Китай намагався впливати на Європу з-за спини Росії. Але зараз такий нестабільний "посередник" заважає довгостроковим планам Пекіна, тож від Москви хочуть позбутися.

"Китай також хоче мати теплі стосунки з низкою європейських країн, щоб мати доступ до технологічних і фінансових ринків Європи. У Китаю достатньо складні та напружені стосунки зі Сполученими Штатами. Вони хочуть диверсифікувати свої ризики. У такий спосіб Китай будує свій табір, розуміючи, що Росія точно не відіграватиме ту роль, яку мала до початку повномасштабного вторгнення", – зазначив Подоляк.

Він додав, що в порівнянні з Китаєм Росія – це лише сировинна країна зі значно нижчим рівнем інтелекту. Тому її мета очолити один з політичних таборів у біполярному світі не здійснилася. Тепер це намагатиметься зробити Китай.

Подоляк зауважив, що Китай зацікавлений у закінченні війни, але не готовий активно цьому сприяти, тому що йому важливіше зараз створити продуктивні переговорні майданчики у Європі.

Україна теж намагається вести діалог з Китаєм, щоб донести, наскільки небезпечними й руйнівними є дії Кремля для стабільності й вигоди Пекіна.

"Річ у тім, що Росія хоче зламати саме те, що сьогодні вигідно для Китаю. Зламати домовленості, зламати правила і зламати регуляторне право – юридичні каркаси. Це невигідно їм. Бо Китай – це країна планування, а не країна хаосу, якою є Росія", – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін відвідає три країни Європи. Лідер Китаю здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

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