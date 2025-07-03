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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пекін не дозволить Росії програти: китайські ЗМІ про меседж КНР Євросоюзу

Голова МЗС Китаю заявив, що Пекін не дозволить Росії програти, пише авторитетне видання з Гонконгу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Міністр закордонних справ Китаю Ван І

Міністр закордонних справ Китаю Ван І / © Associated Press

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив голові європейської дипломатії Кайї Каллас, що Пекін не може дозволити собі програти Росії в Україні, оскільки боїться, що США в такому разі переключать усю свою увагу на Пекін.

Про це пише найстаріша англомовна газета Гонконгу South China Morning Post (SCMP) з посиланням на власні джерела.

Цей коментар, адресований представнику ЄС Кайї Каллас, підтверджує те, що багато хто в Брюсселі вважає позицією Пекіна, але суперечить публічним заявам Китаю. Міністерство закордонних справ КНР регулярно запевняє, що Китай «не є стороною» у війні. Деякі причетні посадовці ЄС були здивовані відвертістю Ван І.

Однак, за словами джерел, Ван І відкинув звинувачення в тому, що Китай матеріально підтримує воєнні зусилля Росії, фінансово чи військово. Міністр наполягав, що якби Пекін це дійсно робив, війна «давно б закінчилася».

За інформацією видання, Ван І прочитав Каллас «кілька лекцій історії».

Резюмуючи сказане китайським міністром, і хоча Китай не просив про війну, її продовження може відповідати стратегічним потребам Пекіна, якщо США залишатимуться залученими до подій в Україні.

Чому Китай незадоволений Євросоюзом

Джерела повідомили, що Ван натякнув Каллас, що Пекін незадоволений Євросоюзом. ЄС має намір внести до чорного списку два китайські банки за порушення санкцій проти Росії. З цього приводу Ван І неодноразово обіцяв вжити заходів помсти, якщо кредитори зрештою будуть внесені до списку.

У виданні стверджують, що ЄС майже повністю залежить від китайських поставок, без яких не може виробляти нічого — від літаків та передової зброї до автомобілів та холодильників.

Раніше видання The New York Times дізналося, що ФСБ у внутрішніх документах називає Китай серйозною загрозою безпеці своїй країні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4620
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