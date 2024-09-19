Пекін не може дозволити Путіну програти, але не хоче відтворення Російської імперії — Кондоліза Райс

Наразі Росія — це ізольована й сильно мілітаризована країна. Але Путін не може програти цю війну, він готовий пожертвувати всім, щоб запобігти катастрофі. Про це колишня державна секретарка США Кондоліза Райс пише у своїй статті “Небезпека ізоляціонізму. Світ все ще потребує Америки, а Америка все ще потребує світу” для Foreign Affairs.

За її словами, Москва передбачала, що Україна впаде за кілька днів після вторгнення у лютому 2022 року. Російські війська везли провіант і парадну форму на три дні для параду, який вони мали провести в Києві.

“Перший рік війни оголив слабкі сторони російських ЗС, пронизаних корупцією і некомпетентністю. Але, як і протягом усієї своєї історії, Росія стабілізувала фронт, покладаючись на старомодні тактики, такі як атаки людськими хвилями, окопи та міни. Поступовий спосіб, у який США та їхні союзники постачали зброю в Україну — спочатку обговорювали, чи відправляти танки, потім це зробили тощо — дав Москві простір для мобілізації свого ОПК і застосування своєї величезної переваги в живій силі”, — зазначає Кондоліза Райс.

Дипломатка додає, що на початку війни НАТО хвилювалося, що Москва може атакувати лінії постачання в Польщі та Румунії [через які йде допомога Україні — ред.]. Поки що Путін не виявив бажання опротестувати статтю 5 Альянсу, але Чорне море (яке царі вважали російським озером) знову стало джерелом конфлікту та напруги. Й примітно, за словами Райс, що Україна, яка майже не має ВМФ, успішно кинула виклик російській військово-морській силі й тепер може перевозити зерно вздовж власного узбережжя.

Кондоліза Райс вважає, що економічні збитки переслідуватимуть Москву протягом багатьох років. Близько 1 млн росіян покинули свою країну у відповідь на війну Путіна [після оголошення у вересні 2022 року першої великої хвилі мобілізації в РФ — ред.], багато з них — молоді та добре освічені люди. Російська нафтогазова промисловість була підірвана втратою важливих ринків і виходом транснаціональних нафтових гігантів BP, Exxon і Shell.

“Китай втрутився, щоб трохи зняти тиск. Але тріщини в російській економіці даються взнаки. Виклик ускладнюється зростанням співпраці Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Ці чотири країни мають спільну мету — підірвати та замінити очолювану США міжнародну систему, яку вони ненавидять. Проте варто зазначити, що їхні стратегічні інтереси непросто узгодити“, — зазначає у своїй статті американська дипломатка.

На її думку, Пекін не може дозволити Путіну програти, але й не має справжнього ентузіазму щодо створення нової Російської імперії, особливо якщо це ставить Китай під приціл вторинних санкцій проти його власної економіки, яка не в найкращому стані.

Нагадаємо, лідер КНР "з радістю прийняв" запрошення Путіна взяти участь у саміті БРІКС, який відбудеться у жовтні. Путін зазначив, що в межах цього саміту вони планують провести двосторонні переговори, під час яких обговорять подальший розвиток російсько-китайських відносин, що, за його словами, активно прогресують.

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