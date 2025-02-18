Китай підтримав зусилля США і Росії щодо мирних переговорів: подробиці

Китай позитивно оцінив переговори між представниками США та РФ щодо війни в Україні, які відбулися в Ер-Ріяді. Однак китайська влада зазначає необхідність залучення й інших сторін.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякуна, пише Tagesschau.

"Китайська Народна Республіка задоволена всіма зусиллями, спрямованими на досягнення миру, включаючи консенсус, досягнутий Сполученими Штатами та Росією щодо мирних переговорів", - заявив у Пекіні офіційний представник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь.

За його словами, Китай розраховує на своєчасну участь усіх сторін та зацікавлених учасників у процесі мирних переговорів, при цьому не згадуючи Україну. За словами Го, Китай завжди вважав переговори єдиним способом вирішення «кризи». Китай вважається важливим союзником Росії, оскільки Пекін досі не засудив агресивну війну Москви проти України, тим самим підтримуючи Кремль.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, відбулася з устріч делегацій США і РФ в Саудівській Аравії. Вашингтон наголошує, що це первинний контакт, який допоможе визначити готовність Москви до переговорів.

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