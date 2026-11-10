Саміт Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна під загрозою зриву / © ТСН

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Наміри організувати масштабний саміт між очільниками трьох світових держав опинилися на межі зриву. Республіканець Дональд Трамп, китайський лідер Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін мають суттєві розбіжності щодо бачення цієї події.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Саміт Путіна, Трампа та Сі під загрозою зриву — WSJ

За інформацією обізнаних співрозмовників видання, китайські дипломати вимагають максимальної передбачуваності від майбутнього саміту. На думку Пекіна, подія має зводитися до зачитування заздалегідь схвалених текстів із повним виключенням спонтанних дебатів.

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Водночас команда Трампа наполягає на відсутності суворих рамок. Американська сторона прагне живого обговорення між учасниками, а не простого виголошення заготовлених промов на полях міжнародного форуму АТЕС. За планом саміт має відбутися 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

Відсутність згоди щодо регламенту та порядку денного викликає серйозні сумніви щодо того, чи відбудуться перемовини загалом.

Ще одним складним моментом стали заяви Трампа про намір винести на порядок денний питання денуклеаризації та обмеження атомних сил. Хоча ядерний потенціал КНР стрімко розширюється, він усе ще відчутно поступається масштабам арсеналів США та Росії. Саме тому Китай намагається утримуватися від таких дискусій.

Журналісти WSJ підкреслюють, що згода на тристоронній діалог у цій сфері може офіційно закріпити за Пекіном статус військово неповноцінної держави. Це абсолютно неприйнятно для Сі Цзіньпіна, під чиїм керівництвом відбулося наймасштабніше в історії країни розширення атомних сил. При цьому один із китайських посадовців прямо зазначив, що КНР відмовиться від такої участі.

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Наміри Кремля та розрахунки Пекіна

Пропозиція Путіна щодо тристоронніх перемовин мала на меті використати певне пом’якшення стосунків із Трампом. За залучення Китаю Москва розраховувала домогтися фіксації миру в Україні на власних умовах в обхід позиції України.

Водночас представник китайської влади повідомив, що Пекін у цілому допускає проведення саміту трьох лідерів, але лише за умови детального попереднього опрацювання всіх заяв та текстів учасників, що гарантуватиме чіткий сценарій і прогнозований фінал.

Якщо ж досягти цього не вдасться, КНР надасть перевагу формату окремих двосторонніх зустрічей.

Співрозмовник також додав, що Китай не проти торкнутися питання України впродовж саміту. Крім того, джерела, близькі до пекінських урядових кіл, додають, що Сі Цзіньпін прагне отримати лише зовнішні бонуси — яскравий кадр «історичної події», офіційні заяви та пропагандистський ефект.

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Саміт Путіна, Трампа та Сі: останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін висловили зацікавленість у проведенні тристороннього саміту із Сі Цзіньпіном у листопаді в Шеньчжені під час саміту АТЕС. Ініціатива належить Москві, яка прагне відновити міжнародний статус та домогтися рішень за зразком Ялтинської конференції 1945 року.

Трамп розглядає зустріч як можливість укласти угоди, здобути економічну вигоду та порушити питання ядерного роззброєння, однак Пекін поки не підтвердив свою готовність до такого формату.

Китай має вагомі причини уникати саміту, адже обговорення майбутнього України без її участі суперечить позиції Пекіна щодо залучення і Києва, і Москви. Крім того, тристоронній формат затьмарив би основний порядок денний АТЕС та заклик КНР до інклюзивної багатосторонньої співпраці. Вимога Трампа зробити головною темою скорочення ядерних арсеналів також невигідна Китаю, чий арсенал суттєво поступається американському та російському.

Сі Цзіньпін може спробувати змінити формат — наприклад, перетворити офіційний саміт на неформальну зустріч або виступити виключно в ролі господаря майданчика для Трампа та Путіна. Така обережна позиція Пекіна дає шанс Європі та Україні уникнути сценарію, за якого долю регіону вирішуватимуть без їхньої участі.

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