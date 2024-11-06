Пекін відреагував на вибори в США: що сказали в МЗС Китаю

У Китаї сподіваються на продовження розвитку відносин із США на основі принципів взаємної поваги

У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на результати виборів президента США, заявивши, що це є внутрішньою справою країни, і Пекін поважає вибір американського народу.

Про це під час брифінгу заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

«Політика Китаю щодо США є послідовною. Ми будемо продовжувати розвивати наші двосторонні відносини на основі принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва», – сказала вона, відповідаючи на запитання щодо того, як результат президентських виборів у США вплине на зовнішню політику Китаю та відносини між країнами.

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На запитання щодо можливого підвищення тарифів на китайські товари, як раніше обіцяв Дональд Трамп, у МЗС Китаю відмовилися відповідати на «гіпотетичні питання».

Нагадаємо, що у Кремлі також прокоментували результати президентських виборів у США. Пєсков прокоментував заяву Дональда Трампа про можливість завершення війни в Україні за 24 години, зазначивши, що це надто складна проблема для швидкого вирішення.