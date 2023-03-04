Пекін розлютився на РФ через витік даних про постачання китайської зброї — ЗМІ

У КНР хотіли, щоб будь-яка військова підтримка Москви залишалася засекреченою.

У Китаї були незадоволеним Кремлем через те, що обговорення постачань зброї було перехоплено й опубліковано в США.

Про це повідомляє The Economist із посиланням на представника ЄС, знайомого з питанням.

За даними видання, у КНР хотіли, щоб будь-яка військова підтримка залишалася засекреченою.

Зі свого боку, представники ЄС Лінда Томас-Грінфілд та Жозеп Боррель попереджають, що постачання летальної зброї стануть "червоною лінією".

За словами Борреля, представник Китаю Ван Ї повідомив йому, що Пекін не постачатиме зброю РФ. Ван Ї також заявляв, що Китай не постачає зброю країнам, що воюють, хоча це звичайна практика для Пекіна.

Наприкінці лютого німецьке видання Der Spiegel повідомило, що російські сили вели переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо закупівлі 100 ударних дронів.

Можливість того, що Китай може надіслати летальну допомогу Росії у війні проти України підтвердив і директор ЦРУ Білл Бернс.

На думку радника Офісу президента Михайла Подоляка, пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", вони скоріше пропонують заморожування конфлікту.

Китай оприлюднив свій "мирний план" для закінчення війни в Україні

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