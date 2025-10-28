Пекло над Карибами: ураган Мелісса вдарив по Ямайці з рекордною силою

Ураган Меліса / © AP

27 жовтня потужний ураган «Мелісса» накрив Ямайку, приносячи нищівні пориви вітру та зливи. За даними Національного центру ураганів США, швидкість вітру сягає 282 км/год. Це максимальна, п’ята категорія небезпеки.

Про це повідомило видання Reuters.

Шторм рухається повільно над теплими водами Карибів, тому продовжує набирати силу. Ніч із понеділка на вівторок стане найнебезпечнішою для острова. Після цього «Мелісса» попрямує до Куби, а далі — до Багамів і Терксу та Кайкосу.

Розміри урагану більші за саму Ямайку. Система захисту країни просто не розрахована на такий масштаб стихії. У південних районах оголошена обов’язкова евакуація, під загрозою опинився історичний Порт-Роял. Переселити планують близько 28 тисяч людей.

Прем’єр-міністр Ендрю Холнесс звернувся по допомогу до міжнародних партнерів. Повідомляється, що уряд має резерв у 33 мільйони доларів, а також додаткові страхові та кредитні інструменти. Він попередив: ураган може знищити врожаї, серйозно пошкодити будинки, дороги, мости, порти та аеропорти на узбережжі.

Попри небезпеку, частина людей не хоче залишати домівки через страх мародерів. Місцева влада повідомила, що автобуси чекають на евакуацію людей у небезпечних районах.

«У регіоні немає інфраструктури, яка могла б витримати п’яту категорію», — наголосив Холнесс.

Метеоролог AccuWeather Джонатан Портер пояснює: десятки тисяч родин уже стикаються з поривами понад 160 км/год та зливами, що не припиняються. За його словами, руйнування інфраструктури може ускладнити доставку допомоги постраждалим.

Для порівняння, останнім великим ураганом, який напряму вдарив по Ямайці, був «Гілберт» у 1988 році — шторм четвертої категорії. Теперішній ураган рухається набагато повільніше, тому наслідки можуть бути значно тяжчими.

У деяких гірських районах острова дороги вже заблоковані зсувами. «Ми не можемо рухатися, — сказав місцевий житель Деміан Андерсон із Хеглі-Геп у Блакитних горах. — Нам страшно. Ми ніколи раніше не бачили такої багатоденної події».

Стихія вирує не лише на Ямайці — потужний ураган зачепив і сусідні країни Карибського басейну. На Гаїті та в Домініканській Республіці через зливи загинули щонайменше четверо людей, понад 3,5 тисячі осіб змушені були залишити домівки й знайти прихисток у тимчасових центрах. У регіоні скасовано авіарейси до південних районів і введено заборону на мореплавство.

На Кубі влада евакуювала понад пів мільйона мешканців прибережних і гірських територій, де прогнозують найпотужніший удар стихії. На сході країни скасували навчання та призупинили рух транспорту. Лише в провінції Сантьяго-де-Куба, другому за величиною місті острова, до притулків перемістили понад 250 тисяч людей.

Прем’єр-міністр Багамських островів Філіп Девіс наказав провести евакуацію жителів південних і східних регіонів архіпелагу.

Метеорологи наголошують, що глобальне потепління пришвидшує посилення ураганів, адже теплі океанські води створюють ідеальні умови для формування потужних штормів. Фахівці не виключають, що «Мелісса» може увійти в історію як один із найруйнівніших ураганів Карибського басейну.

Нагадаємо, 27 жовтня західну частину Туреччини сколихнув сильний землетрус магнітудою 6,1. Поштовхи відчувалися у великих містах, зокрема, Стамбулі, Ізмірі, Баликесірі та Бурсу, що викликало значну паніку серед населення.