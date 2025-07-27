Туреччина горить Фото: скрин відео The Independent / © The Independent

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У Туреччині тривають смертоносні лісові пожежі. Поки вогонь приборкати не вдалося. Він наближається до Бурси, що у північно-західній Анатолії.

Про це йдеться у повідомленні The Independent.

У Туреччині тривають масштабні лісові пожежі, які вже забрали життя щонайменше 14 людей. Стихія, посилена рекордною спекою до 50,5°C, впритул наблизилася до міста Бурса — четвертого за розміром у країні.

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Понад 1 500 людей були евакуйовані, згоріло понад 3 000 гектарів лісу. Один із рятувальників помер від серцевого нападу під час гасіння пожеж. Через загрозу було перекрито автостраду, що з’єднує Бурсу з Анкарою.

Губернатор області повідомив про евакуацію 1 765 мешканців сільських регіонів на північному сході від міста. Опозиційний депутат Орхан Сарибал описав ситуацію як «апокаліпсис».

Хоча ранок приніс деяке зниження вітру, телекадри демонструють спустошену місцевість, де ще недавно були села, ферми та соснові ліси.

Причини пожеж: рекордна спека, посуха та сильний вітер

Станом на 25 липня зафіксовано новий температурний рекорд Туреччини — 50,5°C у південно-східному місті Ширнак. Як повідомляє Метеорологічна служба країни, температура в найближчі дні може зрости ще на 10°C. У липні температурні рекорди зафіксовані у 132 населених пунктах.

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Лише за суботу пожежники ліквідовували 76 осередків займання по всій країні: 28 у лісах і 48 у сільській місцевості. Найбільше постраждали західні регіони — Ізмір, Біледжик та Карабюк, де вогонь палає вже кілька днів поспіль.

Розслідування і заклик до профілактики

Міністр юстиції Ялмаз Тунч повідомив, що з 26 червня відкрито провадження за 97 підозрами у підпалах у 33 провінціях.

«Ми задіяли авіацію, дрони, наземну техніку, рятувальників і волонтерів. Але найкращий спосіб боротися з пожежами — не допустити їх виникнення. Це безкоштовно, без жертв і без наслідків», — закликав міністр сільського господарства та лісового господарства Ібрагім Юмакли.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що аномальна спека, яка охопила Європу наприкінці червня, спричинила трикратне зростання кількості смертей через забруднення, що викликає нагрівання планети. Такий висновок містить попередній аналіз ситуації у 12 великих містах Європи.

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