Пелосі заявила, що напад на її чоловіка вплине на її подальшу кар'єру політика

Ненсі Пелосі впевнена, що саме вона була ціллю нападника

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що напад на її чоловіка у будинку в Каліфорнії вплине на її подальшу політичну кар'єру.

Про це вона заявила у своєму для CNN.

Пелосі зазначила, що швидше за все, саме вона була першочерговою ціллю для нападника. Вона заявила, що їй дуже прикро, що її чоловік вимушений "платити ціну", тому що він не був ціллю.

Також Пелосі зазначила, що напад на її чоловіка буде впливати на її подальшу кар'єру політика.

На питання журналіста про те, чи готова вона до відставки з посади спікера Палати представників, що демократи програють вибори, вона заявила: "на рішення вплине те, що сталося за останній тиждень чи два". На уточнююче питання журналіста: "Чи вплине атака якимось чином на ваше рішення?", Пелосі відповіла ствердно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що озброєний молотком чоловік увірвався до будинку спікерки Палати представників Конгресу США та напав на її чоловіка - Пола Пелосі.

Пізніше прокуратура США висунула офіційні звинувачення за двома пунктами нападнику на помешкання спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

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