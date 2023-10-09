Пенс звинуватив Трампа та його послідовників у війні в Україні та Ізраїлі

Пенс нагадав, що російське вторгнення в Україну та напад ХАМАСу на Ізраїль були неспровокованими.

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс засудив риторику своїх однопартійців з Республіканської партії, які, на його думку, лише сприяють агресії проти України та Ізраїлю.

Про це він заявив в етері телеканалу CNN.

Спершу Пенс розкритикував діючого президента США Джо Байдена, коментуючи напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль. Він заявив, що саме намагання адміністрації Байдена домовитись з Іраном "створили умови для цього безпрецедентного терористичного нападу".

"Але я також вважаю, що таке відбувається, коли такі провідні голоси, як Дональд Трамп, Вівек Рамсвамі і Рон Десантіс, сигналізують про відхід Америки від ролі лідера вільного світу", – підкреслив він.

Політик зазначив, що російське вторгнення в Україну та напад ХАМАСу на Ізраїль були неспровокованими і порушують питання про те, чи будуть Сполучені Штати діяти як лідери вільного світу.

"Фото й відео, що крають серце, які надходять з обох цих театрів бойових дій, нагадують нам, що Америка є незамінним лідером вільного світу. І якщо я буду президентом Сполучених Штатів, ми будемо керуватися американською силою", – підсумував Пенс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп звинуватив у нападі ХАМАС на Ізраїль "долари американських платників податків".

Крім того, ми раніше інформували, що син Трампа заявив, що за два дні війни в Ізраїлі побачив більше відео, ніж з України.

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