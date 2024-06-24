Пенсіонер кастрував чоловіків на своєму кухонному столі за 78 000 грн: подробиці

У Німеччині 74-річного пенсіонера звинувачують у проведенні кастрацій чоловічих статевих органів, щоб задовольнити свій сексуальний фетиш.

Про це пише Metro.

Чоловіка, якого ідентифікують лише як Герхард Т., звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень вісьмом чоловікам у період від 2015 до 2019 року.

Він зупинився лише тоді, коли одна з його жертв була настільки сильно понівечена, що звернулася по допомогу до онлайн-спільноти, як почув окружний суд Ерфурта.

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За це взялися слідчі, які допитали жертву і розшукали Герхарда. З'ясувалося, що чоловіки зв'язувалися з ним в Інтернеті, щоб реалізувати свої сексуальні фантазії, і він проводив процедури на своєму дивані або кухонному столі за плату до 1 800 євро (78 000 грн).

Слідчі знайшли в його будинку забризканий кров'ю хірургічний посуд, ножиці, пінцет і трубку для перев'язки. Проведені аналізи показали, що кров належала декільком різним жертвам.

Суддя Удо Тітен заявив, що імена жертв не будуть названі, навіть якщо вони заплатили за те, щоб це було зроблено. Він сказав: "Громадськість не повинна знати, кому і як видаляли геніталії. Це порушує сексуальну та фізичну сферу жертв".

Нагадаємо, 20-річний чоловік прокинувся у лікарні без статевих органів. Тепер з ним хоче "одружитися" його сусід.

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