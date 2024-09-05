Пенсіонер накачував дружину наркотиками і знімав, як незнайомці її ґвалтували: шокувальні подробиці

Чоловік, який накачував свою дружину наркотиками, перш ніж дозволити десяткам чоловіків зґвалтувати її, виступив перед судом та зізнався, як скоював злочини.

Про це пише Daily Star.

Стало відомо, що 71-річний Домінік Пеліко розсилав запрошення чоловікам із фразами на кшталт "ви схожі на мене – вам подобається режим зґвалтування". Пенсіонер нібито підсипав транквілізатори в вечерю своєї партнерки, а потім знімав на відео, як чоловіки знущалися з неї в її власному будинку протягом дев'яти років.

Пеліко – разом із 51 іншим чоловіком, ідентифікованим на камеру, зокрема пожежниками і державними службовцями – зараз перебуває на лаві підсудних за звинуваченням у зґвалтуванні за обтяжувальних обставин своєї дружини, 72-річної Жизель Пеліко, яка мужньо відмовилася від свого права на анонімність.

Виснажливий судовий процес у кримінальному суді Воклюз у французькому місті Авіньйон розпочався цього тижня і, як очікується, триватиме чотири місяці.

Хто такі Пеліко

Французьке подружжя Домінік і Жизель жили у великому сімейному шале в Мазоні після переїзду з Парижа 1991 року.

У них троє дітей, які були постійними гостями, і, згідно з судовими свідченнями, їх вважали "милими людьми", які влаштовували вечірки у своєму охайному саду з басейном.

Пенсіонер Пеліко раніше працював комунальним службовцем, і в понеділок, 2 вересня, суддя попросив його підтвердити свою адресу, на що він відповів: "Мій дім – в'язниця, ви ж знаєте".

Домінік Пеліко / Фото: The Daily Star

Банда ґвалтівників

Між 2011 і 2020 роками Пеліко нібито організував групу зґвалтувань, в якій він реалізовував збочені фантазії за участю своєї непритомної дружини. Приблизно 20 000 відеозаписів, на яких її ґвалтують 72 незнайомці, були пізніше знайдені в будинку, де він мешкав разом з нею.

Він використовував теги на кшталт "її ґвалтівники", "знущання" та "моя шльондра", коли зберігав відзнятий матеріал, не вказуючи при цьому імен та деталей нападників.

Як повідомляється, вони були завербовані після того, як чоловік звернувся до вуаєристів і свінгерів на онлайн-форумі під назвою Without Her Knowing (Без її відома).

Він нібито нав'язав їм правила, зокрема, паркуватися подалі від його будинку, не користуватися парфумами, підстригати і чистити нігті та мити руки в гарячій воді перед тим, як торкатися його дружини, що перебувала під дією наркотиків.

Жизель / Фото: Getty Images

Його адвокатка, Беатріс Заварро, сказала: "Йому соромно за те, що він зробив, це непростимо. Лінія поведінки мого клієнта полягає в тому, що він визнає те, що він зробив, і від самого початку не було жодного протесту".

Завдяки його відеозапису поліція впізнала 51 з 72 чоловіків, але інших не вдалося ідентифікувати, і тому вони уникли правосуддя після того, як справу було закрито. 51 чоловік, які постали перед судом, заперечували будь-які правопорушення.

Жизель тим часом нічого не знала про знущання, але пізніше вона розповіла про це на досудовому слуханні: "Він мені огидний. Я поуваюся брудною, оскверненою, зрадженою. Це було цунамі. Мене збив швидкісний потяг".

Вона також розповіла, що декілька разів намагалася накласти на себе руки після того, як дізналася про те, що з нею зробили.

Як стало відомо про злочини

Жизель повірила, що страждає на хворобу Альцгеймера, після багатьох років вживання наркотиків, перш ніж дізналася, що у неї були гінекологічні проблеми.

Суд почув, як Пеліко нібито посміявся з цього і натякнув, що вона зраджує, коли вона запитала його про це: "То що ж ти робиш цілими днями?".

Але поліція дізналася про нього після того, як у листопаді 2020 року його спіймали, коли він чіплявся до жінок у супермаркеті, перед тим, як поліцейські обшукали його будинок, де знайшли USB-накопичувач під назвою Abuses (Зловживання).

Чому інші чоловіки сподіваються на виправдання

Інші чоловіки, обвинувачені у зґвалтуванні за обтяжувальних обставин, віком від 26 до 73 років, є рестораторами, сантехніками, пожежниками, державними службовцями, військовослужбовцями та власниками магазинів.

Один з них заперечував, що зґвалтував жертву, оскільки вважав, що статевий акт був за обопільною згодою. Він сказав: "Це його дружина, він робить з нею, що хоче".

Жизель із сином і донькою у суді / Фото: Getty Images

Але, за словами адвоката жертви, подивившись лише одне з відео, можна було побачити, що Жизель мала "мертвий" вигляд і не усвідомлювала того, що відбувається.

Інші чоловіки перераховували причини, чому вони не повинні бути притягнуті до відповідальності – зокрема один з них сказав, що вони не знали, що вона спала, оскільки лежала обличчям донизу.

Очікується, що судовий процес, який шокував французьку громадськість, триватиме до грудня.

Нагадаємо, у США підліток влаштував стрілянину у школі. Наразі відомо про 4 загиблих та три десятки поранених.

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