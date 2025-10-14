- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 454
- Час на прочитання
- 2 хв
Пенсіонер пролежав мертвим у квартирі 15 років: моторошні деталі (фото)
Тіло чоловіка виявили випадково після того, як вода з труби затопила сусідську квартиру.
І іспанській Валенсії на верхньому поверсі житлового будинку протягом 15 років залишалося тіло пенсіонера на ім’я Антоніо. Його виявили випадково, коли після сильних дощів вода з забитої труби затопила балкон квартири нижче.
Про це повідомляє іспанська газета El País.
Коли пожежники проникли до квартири через вікно, вони натрапили на скелетовані та частково муміфіковані рештки чоловіка серед сміття, комах і голубів.
За даними слідства, сусіди востаннє бачили Антоніо у 2010 році. Ніхто не повідомив про його зникнення. Поштовий ящик не був переповнений листами, а пенсія продовжувала надходити на рахунок автоматично, тож ніхто не здогадувався, що чоловіка немає.
Сусіди описують його як «примару»: він завжди виглядав сумним і самотнім. Коли Антоніо перестав виходити з квартири, люди припустили, що він переїхав у будинок для літніх людей або живе у родичів. Виявилося, що у нього дійсно були двоє дітей, але контакт з ними він давно втратив. Чоловік залишив сім’ю близько 30 років тому.
Поліція повідомляє, що смерть настала з природних причин. Слідів злому або насильства не виявлено. Антоніо помер так само як жив останні роки — тихо і самотньо, немов привид.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Львівщині у будинку знайшли мертву жінку через два місяці після її смерті. Поряд із нею було п’ять котів, один з яких вижив.