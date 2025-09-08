- Дата публікації
Пенсіонер провів 4 дні у застряглому ліфті без їжі та води: який фінал (фото)
Ця історія могла закінчитися трагедією: 75-річний пенсіонер провів 4 дні у ліфті, який вийшов з ладу. Чоловіка знайшли лише тоді, коли його син звернувся до поліції.
У німецькому місті Оснабрюк (Нижня Саксонія) 75-річний чоловік опинився замкненим у ліфті власного будинку та провів там чотири дні без води та їжі. Подія сталася ще у липні, але поліція повідомила про неї лише тепер.
Про це пише Bild.
Через несправність електрики вийшов з ладу не лише ліфт, а й кнопка аварійного виклику. Телефону у чоловіка не було, тому він не міг повідомити про інцидент родині. У відчаї він намагався вирвати панелі кабіни, однак самостійно вибратися не зміг.
Чоловіка знайшли лише тоді, коли його син, занепокоєний відсутністю зв’язку, звернувся до поліції. Правоохоронці, які прибули на місце, почули з шахти ледь чутний голос. Постраждалого у важкому стані зневоднення доправили до лікарні.
Наприкінці серпня, уже оговтавшись від пригоди, чоловік запросив своїх рятівників на каву й зізнався: «ніколи не дружив із поліцією, але на той момент був радий почути голос поліцейського».
До слова, раніше у Києві чоловік впав у шахту ліфта з дев’ятого поверху. Він дивом зачепився за троси на рівні четвертого поверху, де й дочекався допомоги. Рятувальники за допомогою драбини дістали потерпілого та передали медикам.