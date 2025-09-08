Пенсіонер провів 4 дні у застряглому ліфті без їжі та води: який фінал (фото)

Чоловік біля ліфту / Ілюстративне фото / © pexels.com

Реклама

У німецькому місті Оснабрюк (Нижня Саксонія) 75-річний чоловік опинився замкненим у ліфті власного будинку та провів там чотири дні без води та їжі. Подія сталася ще у липні, але поліція повідомила про неї лише тепер.

Про це пише Bild.

Через несправність електрики вийшов з ладу не лише ліфт, а й кнопка аварійного виклику. Телефону у чоловіка не було, тому він не міг повідомити про інцидент родині. У відчаї він намагався вирвати панелі кабіни, однак самостійно вибратися не зміг.

Реклама

Чоловіка знайшли лише тоді, коли його син, занепокоєний відсутністю зв’язку, звернувся до поліції. Правоохоронці, які прибули на місце, почули з шахти ледь чутний голос. Постраждалого у важкому стані зневоднення доправили до лікарні.

Наприкінці серпня, уже оговтавшись від пригоди, чоловік запросив своїх рятівників на каву й зізнався: «ніколи не дружив із поліцією, але на той момент був радий почути голос поліцейського».

Ліфт, у якому чоловік провів 4 дні без води та їжі / © Bild

До слова, раніше у Києві чоловік впав у шахту ліфта з дев’ятого поверху. Він дивом зачепився за троси на рівні четвертого поверху, де й дочекався допомоги. Рятувальники за допомогою драбини дістали потерпілого та передали медикам.