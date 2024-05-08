Пенсіонер з Росії опинився в центрі "фашистського" скандалу через стару німецьку пісню (відео)

У російському селищі Шахтарськ на Сахаліні розгорівся скандал навколо місцевого пенсіонера, якого звинуватили у "фашизмі" за прослуховування старої німецької військової пісні Wenn die Soldaten.

Про це повідомляють російський Telegram-канал Baza.

Інцидент стався, коли чоловік слухав пісню, сидячи в своєму автомобілі. Одна з жінок зняла його на відео та звинуватила у підтримці фашизму. Ролик швидко поширився місцевими соціальними мережами та чатами.

Пенсіонер був змушений на відео вибачатися за "недостойну поведінку". Він пояснив, що пісня випадково потрапила до нього з флешки, яку йому записали близько 15 років тому.

"Вона попалася суто випадково. Я ніколи не був проти свого уряду, я завжди ненавидів цей фашизм так само, як будь-який громадянин нашої країни. Вибачте, що так вийшло нерозумно. Прошу вибачення", - заявив чоловік у відеозверненні.

Пенсіонер з Росії опинився в центрі "фашистського" скандалу через стару німецьку пісню

Зазначимо, що пісня Wenn die Soldaten ("Коли солдати"), яка вперше з'явилася ще в XIX столітті, не має прямого стосунку до фашизму. Вона присвячена солдатській службі та була популярною як під час Першої світової війни, так і в нацистській Німеччині.

Нагадаємо, у російському Саратові у ніч проти 9 квітня невідомі підпалили музей історії "спеціальної воєнної операції", як у Кремлі називають повномасштабне вторгнення на територію України.

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