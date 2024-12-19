Пенсіонер знімав, як 50 незнайомців ґвалтували дружину під наркотиками: його визнали винним

Чоловіка з Франції, який накачував свою дружину наркотиками і дозволяв чоловікам ґвалтувати її, визнали винним.

Про це повідомляє Daily Star.

19 грудня 72-річний Домінік Пеліко був визнаний винним у жорстокому поводженні з Жизель Пеліко, і тепер йому загрожує перспектива провести решту життя за ґратами.

Злочини здійснювалися протягом майже десяти років, а його засудили разом із 50 іншими обвинуваченими.

Охрещений "Авіньйонським монстром" – за назвою міста на півдні Франції, неподалік від якого відбувалися його злочини – Пеліко, який визнав усі висунуті проти нього звинувачення, незворушно дивився на зачитування обвинувального вироку за "зґвалтування за обтяжувальних обставин".

Домінік Пеліко / Фото: The Daily Star

Дружина електрика на пенсії та агента з нерухомості, яка зазнала насильства, також була присутня на суді, як і кожного дня протягом трьох з половиною місяців судового процесу, після того, як відмовилася від свого права на анонімність.

Присяжні у складі п'яти суддів, що засідали у кримінальному суді Воклюза в Авіньйоні, після двох днів обговорення визнали Пеліко винним у "зґвалтуванні за обтяжувальних обставин". Інші підсудні слухали вирок, готуючись до зачитування своїх доль. Чоловіки походили з різних верств суспільства, багато з них були одруженими і батьками у віці від 26 до 73 років.

Жизель Пеліко розповіла суду: "Вони ставилися до мене, як до ганчір'яної ляльки, як до мішка для сміття".

Жизель / Фото: Getty Images

Вона стала феміністичною іконою за те, що висвітлювала часто табуйовані теми домашнього насильства та сексуального насильства над жінками. Учасники кампанії закликали до того, щоб показові тюремні вироки стали переломним моментом у боротьбі з культурою зґвалтувань і використанням легкодоступних наркотиків для придушення жертв.

Прокурорка Лор Шабо заявила, що чоловік повинен отримати максимальне довічне ув'язнення – 20 років у Франції – для всіх інших вона просила від 10 до 18 років.

Вона сказала: "Двадцять років між чотирма стінами в'язниці – це і багато, і мало".

Домінік Пеліко перебуває під слідством від 2020 року, коли його заарештували за те, що він незаконно фотографував під спідницями жінок в супермаркеті поблизу родинного будинку в Мазані. Коли поліція обшукала його пристрої, то знайшла понад 20 000 непристойних фотографій і відео на дисках його комп'ютера. Вони були в папках під назвами "сексуальне насильство", "її ґвалтівники" і "ніч наодинці", і надали достатньо доказів проти нього.

Сам Пеліко розповів про це в інтерв'ю газеті: "Я знаю, що отримаю 20 років, я втратив усе. Я помру самотнім, як собака. Я ґвалтівник, як і всі інші обвинувачені".

За роки роботи поліції було знайдено 50 із 72 підозрюваних у зґвалтуванні. Адвокати пані Пеліко боролися за те, щоб шокувальні знімки були показані у відкритому суді, щоб довести, що вона була непритомною протягом усього часу.

Жизель сказала, що вона бореться за "всіх тих людей в усьому світі, жінок і чоловіків, які стали жертвами сексуального насильства", додавши: "Озирніться навколо – ви не самотні".

Зі свого боку, її чоловік, із яким вона розлучилася влітку, зізнався, що додавав снодійне, яке відпускається за рецептом, до їжі та напоїв, вибиваючи Жизель із колії на декілька годин поспіль. Він розповів поліції, що почав давати дружині снодійне 2011 року, незадовго до того, як вони покинули свій будинок у передмісті Парижа, щоб переїхати до Мазана, маленького містечка в Провансі.

Окрім Домініка, 14 інших чоловіків визнали висунуті проти них звинувачення, але інші не визнали себе винними, заявивши, що не знали про свою причетність до зґвалтувань. Багато хто стверджував, що Домінік пропонував секс за згодою в будинку і що його дружина також дала на це згоду.

Рідна дочка Пеліко, 46-річна Кароліна Даріан, описала його як "одного з найбільших сексуальних хижаків" усіх часів. Вона розповіла суду, що він таємно фотографував її в оголеному вигляді разом із двома невістками. Це відбувалося в тому ж сімейному будинку в Мазані, куди Пеліко запросив чоловіків після того, як зв'язався з ними в Інтернеті. Даріан була переконана, що її, як і її матір, регулярно накачували наркотиками, щоб батько міг її розбестити, хоча її тато це заперечував.

Жизель із сином і донькою у суді / Фото: Getty Images

В іншій справі Домініка звинувачують у зґвалтуванні та вбивстві 23-річної агентки з нерухомості в Парижі 1991 року. Він визнав одну спробу зґвалтування 1999-го, після того, як аналіз ДНК довів його провину.

Нагадаємо, у Польщі не вщухає скандал через подію у супермаркеті. Очевидці розповіли, що поки посеред магазину помирав чоловік, інші люди не допомогли йому та були ще й обурені через черги.

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