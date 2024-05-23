Пенсіонера оштрафували через застосування незвичної "зброї" проти екоактивістів

Громадянина Німеччини, який намагався розігнати екоактивістів, бризкаючи їм в обличчя парфумом, окружний суд Берліна засудив до штрафу 2700 євро.

Про це пише BILD.

Колишній поліцейський, 71-річний Петер К., розпорошив духи у бік кліматичних активістів руху "Останнє покоління", які перекрили одну з вулиць у Берліні під час ранкової години пік 18 вересня 2023 року. Видання зазначає, що прокуратура взагалі наполягала на умовному терміні для підсудного.

"У мене був прийом у лікаря в лікарні о 8-й ранку, коли люди переді мною перекрили вулицю. Я вийшов з машини і крикнув: "Так не робиться!" Але їм було все одно. Тоді я дістав з машини свій старий балончик — одеколон 4711. Я завжди використовую його, щоб освіжитися. Але після кількох розпорошень флакон, на жаль, був уже порожній", — заявив обвинувачений на судовому засіданні.

Він додав, що троє екоактивістів, які влаштували акцію протесту на проїжджій частині Ландсбергер-алеї, протерли очі та не зрушили з місця.

Внаслідок цього інциденту ніхто з протестувальників не постраждав, а пенсіонер таки спізнився на прийом до лікаря, оскільки його затримали поліція.

"Я розпорошив духи, щоб розбудити цих людей. Це була самооборона, я виявив громадянську мужність! Я був єдиним, хто намагався їх розігнати. Багато інших просто дивилися", — спробував виправдатися обвинувачений.

Але прокуратура заявила, що дії підсудного "межують із самосудом" і не можуть бути розцінені як самооборона.

"Ви були змушені зупинитися — це теж кримінальний злочин. Але розпилення парфуму не було належним способом реагування. Навіть якщо ефект не був сильним. Як колишній офіцер поліції, ви це знаєте", — заявив у суді прокурор.

Нагадаємо, Грета Тунберг у рамках страйку блокувала вхід до шведського парламенту. Двоє поліцейських підняли екоактивістку, відтягли її геть, а потім поклали на землю.

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