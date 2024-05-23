Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пенсіонера оштрафували через застосування незвичної "зброї" проти екоактивістів

Пенсіонера оштрафували через застосування незвичної "зброї" проти екоактивістів

Суд оштрафував чоловіка за розбризкування парфумів в обличчя учасників акції протесту / Ілюстративне фото / Фото: iStock

Прокурор назвав дії підсудного такими, "що межують із самосудом".

Громадянина Німеччини, який намагався розігнати екоактивістів, бризкаючи їм в обличчя парфумом, окружний суд Берліна засудив до штрафу 2700 євро.

Про це пише BILD.

Колишній поліцейський, 71-річний Петер К., розпорошив духи у бік кліматичних активістів руху "Останнє покоління", які перекрили одну з вулиць у Берліні під час ранкової години пік 18 вересня 2023 року. Видання зазначає, що прокуратура взагалі наполягала на умовному терміні для підсудного.

"У мене був прийом у лікаря в лікарні о 8-й ранку, коли люди переді мною перекрили вулицю. Я вийшов з машини і крикнув: "Так не робиться!" Але їм було все одно. Тоді я дістав з машини свій старий балончик — одеколон 4711. Я завжди використовую його, щоб освіжитися. Але після кількох розпорошень флакон, на жаль, був уже порожній", — заявив обвинувачений на судовому засіданні.

Він додав, що троє екоактивістів, які влаштували акцію протесту на проїжджій частині Ландсбергер-алеї, протерли очі та не зрушили з місця.

Внаслідок цього інциденту ніхто з протестувальників не постраждав, а пенсіонер таки спізнився на прийом до лікаря, оскільки його затримали поліція.

"Я розпорошив духи, щоб розбудити цих людей. Це була самооборона, я виявив громадянську мужність! Я був єдиним, хто намагався їх розігнати. Багато інших просто дивилися", — спробував виправдатися обвинувачений.

Але прокуратура заявила, що дії підсудного "межують із самосудом" і не можуть бути розцінені як самооборона.

"Ви були змушені зупинитися — це теж кримінальний злочин. Але розпилення парфуму не було належним способом реагування. Навіть якщо ефект не був сильним. Як колишній офіцер поліції, ви це знаєте", — заявив у суді прокурор.

Нагадаємо, Грета Тунберг у рамках страйку блокувала вхід до шведського парламенту. Двоє поліцейських підняли екоактивістку, відтягли її геть, а потім поклали на землю.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація