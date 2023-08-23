Пенсіонерка 40 років жила із муміфікованим плодом всередині – фото

У місті Дуранго, Мексика, пенсіонерка 40 років носила ненароджений плід.

Про це пише dailystar.co.uk.

84-річна жінка страждала на біль у животі і вирішила звернутися до медиків. Лікарі залишилися шокованими після того, як виявили стан муміфікації.

Експерти вважають, що плід був кальцифікований у рідкісному випадку під назвою літопедіон.

Подібні обставини трапляються під час вагітності у черевній порожнині, коли ненароджений плід помирає всередині матері, але досягає точки, коли він стає занадто великим, щоб його знову поглинуто її тіло, а тому залишається на місці.

Дитина померла і була муміфікована на 40-му тижні вагітності / Фото: Newsflash

Абдомінальна вагітність є надзвичайно рідкісною формою позаматкової вагітності, в якій вагітний імплантат розташований поза репродуктивними органами матері, а в черевній порожнині.

Зовнішня частина тіла плоду кальцифікується як частина спроби організму матері захистити себе, частина реакції чужорідного тіла, призначеного для захисту мами від мертвих тканин та інфекції.

Лікарі вважають, що дитина померла і була муміфікована на 40-му тижні вагітності після того, як вона не розвивалася нормально.

В історії зафіксовано 300 таких випадків / Фото: Newsflash

Звіти стверджують, що навряд чи мати отримала належну допологову допомогу, коли зачала дитину близько 40 років тому.

Дивовижно, але вважається, що муміфікований плід, який весь цей час перебував всередині жінки, не спричинив їй жодних проблем зі здоров'ям.

Її ситуація настільки рідкісна, що загалом було зареєстровано лише близько 300 випадків літопедіону.

Нагадаємо, хірурги надрукували новий ніс на 3D-принтері та пришили його до руки пацієнтки. Через два місяці ніс прикріпили до обличчя.

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