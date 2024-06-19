Пенсіонерка "ожила" в мішку для трупів, коли тіло привезли до похоронного бюро

74-річна жінка, яку оголосили мертвою в будинку для літніх людей, пізніше виявилася живою, коли її привезли до похоронного бюро.

Про це пише Daily Star.

Констанс Гланц була оголошена мертвою о 9:44 ранку 3 червня, але все змінилося в похоронному бюро Butherus-Maser and Love Funeral Home в Лінкольні, штат Небраска, США, куди її доправили.

Працівники похоронного бюро ледь не вискочили зі шкіри, коли помітили, що Констанс дихає. Персонал не гаяв ні секунди, негайно зробивши штучне дихання і зателефонувавши до екстрених служб та поліції, щоб повідомити про "незвичайний" інцидент.

Офіс шерифа округу Ланкастер підтвердив, що Гланц відвезли до лікарні. Пізніше її вдруге оголосили мертвою.

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Старший помічник шерифа Бен Гаучін, який працює 31 рік, сказав, що ніколи не бачив нічого подібного: "Це дуже незвичайний випадок. Я займаюся цим 31 рік, і нічого подібного раніше не траплялося".

Правоохоронці запевнили, що розслідування триває, але поки що немає жодних ознак того, що хтось намагався відправити Констанс до могили передчасно: "Наразі ми не змогли виявити жодних злочинних намірів з боку будинку для літніх людей, але розслідування триває. Констанс помістили до госпісу при будинку для літніх людей. У той час, коли вони вважали, що вона померла, офіс шерифа округу Ланкастер не направив коронера. Це не підпадало під ті параметри, щоб вони викликали нас для проведення коронерського розслідування. Констанс було 74 роки".

Нагадаємо, у квітні цього року новонароджена дівчинка дивом ожила під час свого похорону. Дядько побачив, як новонароджена рухала головою невдовзі після того, як її окропили святою водою. На жаль, дитина померла через тиждень.

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