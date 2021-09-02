Пенсіонерка-зачеперка: у Росії літня жінка зупинила міський трамвай

Жінка вилізла на причіпний пристрій вагона.

Пенсіонерка-зачеперка. У російському Ульяновську літня жінка зупинила міський трамвай власним тілом.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 вересня.

Пенсіонерка вилізла на причіпний пристрій вагона, схопилася рукою за двірник і відмовлялася злазити. Водій був змушений зупинити трамвай, випустити пасажирів і чекати, доки жінка злізе сама.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіпрі літня росіянка потрапила у курйозну ситуацію. Жінка вирішила спробувати, як воно лежиться у саркофазі з мощами Святого Лазаря, залізла туди і застрягла.

Новини світу: у Росії літня жінка зупинила трамвай і вилізла на причіпний пристрій

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