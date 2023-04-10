Пентагон оцінює масштаби витоку секретної інформації: "Міністерство оборони працює цілодобово"

Масштаб витоку секретної інформації, що стосується, зокрема, боєздатності українських Збройних Сил та дій американських союзників, оцінюється Міністерством оборони США.

Про це повідомив помічник голови Пентагону Кріс Мігер, пише CNN.

Як зазначається, міністр оборони США Ллойд Остін був проінформований про витік ще 6 квітня і наступного дня почав "скликати вищих керівників на щоденній основі", а також спілкувався з союзниками і партнерами, деякі з яких також мають стосунок до оприлюдненої інформації.

За словами Мігера, в результаті витоку була оприлюднена "надзвичайно таємна, засекречена" інформація, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" США.

"Міністерство оборони працює цілодобово, щоб вивчити обсяг і масштаби розповсюдження, оцінений вплив і наші заходи щодо пом'якшення наслідків. Ми все ще розслідуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми", – пояснив він.

Мігер зазначив, що Міноборони США вжило кроків для детальнішого вивчення того, як і кому поширюється "злита" інформація, а також що вона може містити. Водночас, він не надав подробиць про те, хто може стояти за витоком.

Нагадаємо, що Росія хоче домінувати у Чорноморському басейні за рахунок Криму.

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