Пентагон про тактику контрнаступу ЗСУ: Здійснили диво, витіснивши росіян в оборону

У Міноборони США вважають, що українські військові є перспективними і роблять диво на лінії фронту.

У Пентагоні вважають дивом досягнення ЗСУ на полі бою з росіянами. Там переконані, що в перспективі українці можуть досягти усіх поставлених цілей.

Таку думку висловив речник Міноборони США Патрік Райдер під час брифінгу.

"Коли йдеться про українців і боротьбу, яку вони ведуть зараз, я не збираюся стояти тут, на цій трибуні, і намагатися вгадати думки головнокомандувача українських збройних сил. Вони ведуть важку боротьбу. Ми знали і вони знали від самого початку, що незалежно від того, коли почнеться контрнаступ, це буде важка боротьба... Ми продовжуватимемо працювати з ними, щоб забезпечити їх необхідними силами і засобами, зокрема тренуваннями", - наголосив Райдер.

Він зауважив, що ситуація, яка склалася в Україні не відповідає "ідеальним умовам", за яких зазвичай відбуваються навчання військових. Тож те, що роблять українські захисники, потребує поваги.

"Ніхто у здоровому глузді не хотів би, щоб Росія вторглася в Україну, але це сталося. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення Росії. Від усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм неймовірні і значні бойові можливості і підготовку", - сказав речник Пентагону.

Він додав, що необхідно поглянути на ситуацію в перспективі, з точки зору можливостей, які українські військові змогли розвинути і реалізувати за дуже короткий проміжок часу.

"Видатні результати в зовсім неідеальних умовах. Надалі ми продовжуватимемо консультуватися з ними (українцями - ред.), продовжуватимемо надавати їм підготовку, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою перемогти в цій боротьбі", - наголосив Райдер.

Нагадаємо, 10 серпня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні понад 13 мільярдів доларів на надзвичайну оборонну допомогу і ще 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку до кінця року.

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