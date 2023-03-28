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"Пентагон розробив варіанти": генерал Міллі запевнив, що США не допустять створення ядерної зброї Іраном

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Пентагон розробив варіанти": генерал Міллі запевнив, що США не допустять створення ядерної зброї Іраном

Фото: Getty Images

Ірану буде потрібно близько 12 днів, щоб отримати достатньо палива для ядерної зброї.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пообіцяв, що Америка не дозволить Ірану створити ядерну зброю.   

Про це повідомляє Голос Америки. 

"Збройні сили США розробили кілька варіантів для керівництва країни на випадок, якщо Іран вирішить реально створити ядерну зброю", - сказав  Міллі.

Він також розповів, що Тегеран може виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для атомної бомби менш ніж за два тижні та створити ядерну зброю ще через кілька місяців.

Нагадаємо, у Пентагоні заявляють, що Іран може виготовити матеріал для ядерної бомби за 12 днів.

США та Ізраїль посилюють співпрацю для протистояння ядерній агресії Ірану. 

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Дата публікації
Перегляди
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