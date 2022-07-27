Пентагон розробляє план дій на випадок "непередбачуваних обставин" під час візиту Пелосі до Тайваню

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі збирається у серпні відвідати Тайвань. Внаслідок цього Пентагон розробляє плани на будь-які "непередбачувані обставини", що можуть трапитися під час її візиту.

У серпні Пелосі збирається відвідати острів Тайвань, який китайська влада має намір захопити в разі проголошення островом незалежності. У США кажуть, що Пелосі "потрапить в одну з найгарячіших точок світу, де нещасний випадок, помилковий крок або непорозуміння можуть загрожувати її безпеці. Тож Пентагон розробляє плани на будь-який випадок.

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що наразі остаточно невідомо, чи поїде спікерка палати представників до Тайваню. Однак, в такому разі США планує збільшити пересування сил і засобів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Поки представники США не розкривають деталі, проте відомо, що винищувачі, кораблі, засоби спостереження та інші військові системи, ймовірно, будуть використані для забезпечення кіл захисту для польоту Пелосі на Тайвань і її перебування там.

Наголошується, що Пелосі буде найвищим чиновником США, який відвідав Тайвань від 1997 року. І хоч будь-які закордонні поїздки високопоставленого керівника США вимагають додаткової безпеки, цей візит "виходитиме за рамки звичайних заходів безпеки для поїздок до менш ризикованих місць".

Зазначимо, Китай вважає самовладний Тайвань своєю власною територією і висуває перспективу її анексії силою. Натомість США підтримують неформальні відносини та оборонні зв’язки з Тайванем.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін "без вагань почне війну", якщо Тайвань проголосить незалежність.

Після цього стало відомо, що 29 літаків Військово-повітряних сил Китайської Народної Республіки без попередження увійшли до зони дії протиповітряної оборони Тайваню.

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