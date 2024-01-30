Пентагон та НАТО обговорили критичне збільшення оборонного виробництва для потреб України

Голова Міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, на якій обговорили критичну необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.

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Про це інформує пресслужба Міноборони США.

"Кожен відзначив критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу та задоволення підвищених вимог оборонних планів, прийнятих на Вільнюському саміті", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники підкреслили важливість збереження єдності НАТО та обговорили постійну підтримку Альянсу для України.

Крім того, Остін та Столтенберг обговорили ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.

Також голова Пентагону та НАТО підтвердили підтримку заявки Швеції на членство в НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Конгрес ставить під загрозу всі попередні досягнення, затягуючи з виділенням допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія намагається "розкачати" ситуацію всередині США, щоб зірвати допомогу України.

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