Пентагон занижував кількість цивільних жертв внаслідок авіаударів США — NYT

У виданні пишуть, що сотні жертв просто не врахували, але визначити їхнє число вже неможливо.

США начебто приховували справжні дані про кількість мирних жителів, які загинули внаслідок авіаударів у Афганістані, Іраку та Сирії протягом останніх років.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

Офіційна статистика Пентагону говорить, що внаслідок авіаударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави" у Сирії та Іраку від 2014 року загинули 1 417 мирних жителів. В Афганістані, від 2018 року внаслідок авіаударів загинули 188 людей.

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The New York Times вважає, що сотні жертв просто не врахували, але визначити їхнє число вже неможливо. За словами журналістів, американські військові інколи помилково оцінювали ситуацію, плутаючи мирних жителів з терористами. У виданні стверджують, що під час операцій не враховувалось, що цивільні можуть перебувати в будівлях, де, за даними військових, базувалися бойовики.

Пентагону закидають, що всього лише 12% виявлених порушень були розслідувані. "Менш ніж у десяти випадках" США виплачували компенсації сім’ям загиблих та постраждалим.

"Навіть за наявності найкращих у світі технологій трапляються помилки, викликані неповною інформацією або її неправильним трактуванням. Ми розслідуємо кожен підтверджений випадок, і шкодуємо про кожне втрачене безневинне життя", — заявив своєю чергою представник Центрального командування (CENTCOM) ЗС США Білл Урбан.

Нагадаємо, що у Сирії внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю загинули двоє мирних жителів, є постраждалі.

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