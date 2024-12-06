Пентагон затвердив секретну стратегію боротьби із дронами: що відомо

Створення стратегії протидії дронам було пріоритетом для Ллойда Остіна від моменту його вступу на посаду 2021 року.

Міністр оборони США Ллойд Остін підписав документ під грифом "таємно", в якому викладено нову стратегію "щодо протидії впливу безпілотних систем".

Про це в четвер, 5 грудня, повідомив сайт Пентагону з посиланням на несекретний пресреліз.

В документі наголошується, що можливості дронів постійно розширюються, і це становить все більшу загрозу для США та їхніх союзників.

"Завдяки зростанню комерційних інновацій і все більшій складності штучного інтелекту, автономності та мережевим технологіям безпілотні системи кардинально змінюють те, як озброєні суб'єкти з будь-яким потенціалом і можливостями досягають своїх цілей", – йдеться у пресрелізі.

Водночас прессекретар Пентагону генерал-майор ВВС Пет Райдер заявив на брифінгу того ж дня, що створення стратегії протидії дронам було пріоритетом для Ллойда Остіна від моменту його вступу на посаду 2021 року.

Нова стратегія ґрунтується на інших великих ініціативах Міністерства оборони США, включно зі створенням Об'єднаного управління боротьби з БпЛА, створенням Групи з інтеграції винищувачів та запуском ініціативи Replicator 2, спрямованої на захист від загроз БпЛА.

Одним із завдань нової стратегії є глибше розуміння загроз БпЛА та підвищення здатності американської армії виявляти, відстежувати і характеризувати ці загрози. Іншим аспектом стратегії є включення знань щодо боротьби з дронами до чинної військової доктрини США, а також виділення для цього людей і коштів.

У документі наголошується, що зараз існує величезний дисбаланс між низькою вартістю розробки та розгортання безпілотних систем і великими витратами США на протидію цим системам. У стратегії закріплено зобов'язання Міноборони скоротити дисбаланс.

За словами Райдера, нова стратегія дозволить Пентагону підійти до загрози БпЛА "комплексно, системно й цілісно".

Нагадаємо, нові американські БпЛА, випробувані на передовій в Україні, можуть змінити перебіг війни. Це високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном, призначений для знищення ворожих безпілотників, як-от іранські "Шахеди".

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