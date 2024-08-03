Пентагон заявив, що США збільшують військовий контингент на Близькому Сході

У Міноборони США не уточнили, про яке саме посилення присутності йде мова.

Сполучені Штати посилять свою військову присутність на Близькому Сході, щоб захистити свої війська у даному регіоні і надати додаткову підтримку Ізраїлю.

Про це під час брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона заявила, що голова Міноборони США Лойд Остін планує найближчим часом збільшити чисельність американських військ у регіоні.

"Глобальна оборона Сполучених Штатів є динамічною, і міністерство зберігає здатність розгортати сили та засоби в найкоротші терміни для протидії загрозам національній безпеці, що змінюються. Таким чином, міністр буде керувати численними майбутніми змінами угруповання військ для посилення захисту американських військ у всьому регіоні, надання посиленої підтримки обороні Ізраїлю і забезпечення готовності Сполучених Штатів до реагування на цю кризу, що розвивається", — зазначила Сінгх.

Разом з тим вона не уточнила, про яке саме посилення присутності йде мова, але додала, що у США "завжди є плани на випадок непередбачуваних обставин".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українському МЗС зробили важливу заяву з огляду на загрозу війни на Близькому Сході.

Крім того, ми раніше інформували, що США готуються протистояти нападу Ірану на Ізраїль.

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