Пентагон заявив, що їхні війська в Іраку намагалися атакувати дрони - Reuters

Збройні сили Сполучених Штатів Америки заявили, що вранці 18 жовтня зірвали атаку на свої сили в Іраку вранці, перехопивши два безпілотники.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб.

Зазначається, що дрони вдалося перехопити - перш ніж вони змогли завдати удару. За словами американських чиновників, це перша така атака на американські сили в Іраку за понад рік.

У Вашингтоні наразі відмовилися повідомити, кого підозрюють у цій атаці. Втім, Вашингтон перебуває у підвищеній готовності до діяльності груп, підтримуваних Іраном, та підвищення напруги у регіоні через війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Слід зауважити, що минулого тижня іракські збройні угруповування, пов’язані з Іраном, погрожували вразити інтереси США ракетами та безпілотниками, якщо Вашингтон втрутиться, щоб підтримати конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Гази.

Крім того, Пентагон надіслав протиповітряну оборону та боєприпаси до Ізраїлю, найближчого союзника Америки на Близькому Сході. Втім, попри це американські сили не приєдналися до бойових дій.

За словами офіційних осіб, односторонні ударні безпілотники були перехоплені, коли вони намагалися завдати удару по іракській авіабазі Аль-Асад, де розміщені американські війська. Напад стався через кілька годин після вибуху в лікарні Гази, де загинули сотні палестинців. Видання наголошує, що ця атака серед іншого підвищила ставки для президента США Джо Байдена, коли прилетів до Ізраїлю, щоб висловити підтримку країни у війні проти ХАМАСу.

Слід зауважити, що в Іраку напруга через війну в Газі була високою. Його головний шиїтський священнослужитель Алі аль-Сістані минулого тижня засудив Ізраїль і закликав світ протистояти "жахливій жорстокості". Також лідери іракських збройних формувань звинуватили Ізраїль у нападі на лікарню. Деякі з них засудили США за підтримку Тель-Авіва.

Зокрема, Катаїб Хезболла, потужна збройна фракція, яка має тісні зв'язки з Іраном, звинуватила Сполучені Штати у підтримці Ізраїлю у "вбивстві невинних людей" і заявила, що вони повинні залишити Ірак.

Іракський політик Хаді Аль-Амірі також звинуватив Ізраїль у нападі на лікарню та назвав його "різаниною епохи, яку можна класифікувати лише як військовий злочин", а також і засудив США та країни Заходу за підтримку Ізраїлю.

Ми "без вагань вважатимемо Америку та Захід партнерами в цій жахливій бійні", - заявив він.

Наразі Сполучені Штати мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які виконують місію з консультування та допомоги місцевим силам у боротьбі з "Ісламською державою", яка 2014-го захопила частини території в обох країнах.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня, прибув до Ізраїлю. Літак американського лідера приземлився в Тель-Авіві.

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