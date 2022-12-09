Пентагон збільшив потужності з виробництва боєприпасів, необхідних для українських військових

Один із цих контрактів був укладений таємно.

Міністерство оборони США уклало два великі контракти на розширення виробництва артилерійських снарядів 155 мм для постачання до України.

Про це повідомляє Finance Yahoo.

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Видання пише, що "Сполучені Штати прагнуть поповнити боєприпаси, надіслані для підтримки Київ". Америка прискорила процес придбання зброї, щоб пришвидшити виконання контрактів, необхідних для поповнення запасів зброї.

Перший контракт був таємно укладений з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc. Ця компанія побудує нову виробничу лінію в Техасі для металевих деталей, які використовуються в 155-мм боєприпасах. Другий контракт був підписаний з IMT Defense Corp на 391 млн. доларів.

"Понад півмільярда доларів для інвестування у заводи, які виробляють боєприпаси, було включено у вересневу Резолюцію про продовження закону, який необхідно прийняти, щоб продовжувати підтримувати Україну до середини грудня", - зазначається на сайті агентства.

Нагадаємо, 8 грудня Палата представників США підтримала оборонний бюджет із $800 млн для України. Підтримка виявилася набагато більшою, ніж дві третини голосів, які були необхідні для його ухвалення та відправлення до Сенату.

800 мільйонів доларів для України: у США оприлюднили бюджет на наступний рік

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