Пентагон здійснить історичну спробу перекинути величезну кількість зброї до України - CNN

В останні дні перебування Джо Байдена на посаді президента США країна зробить "історичну спробу" збільшити постачання зброї до України.

Про це повідомляє високопоставлений представник чинної адміністрації, пише CNN.

Йдеться про озброєння, яке Штати пообіцяли надати ще раніше: сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості.

"Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї до України протягом наступних п'яти тижнів", — пише видання.

Координацією цього процесу займається радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван. Втім, він вважає, що проблемою України є не брак озброєння, а брак живої сили.

Нагадаємо, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх 15 листопада повідомила, що США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати $7,1 млрд.

Напередодні стало відомо, що США передадуть Україні новий пакет зброї та обладнання вартістю $500 млн.

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