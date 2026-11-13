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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пентагон досі не дав Україні ліцензію на ракети Patriot: хто блокує рішення Трампа

Україна досі не отримала ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot — необхідні документи у США залишаються неоформленими.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Patriot

Patriot / © Twitter

Процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot досі не завершений. Хоча за інформацією джерел, керівництво Державного департаменту та Міноборони США ще в жовтні погодило відповідне рішення, його практична реалізація затримується — документи для оформлення ліцензії досі не підписані.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Виробництво ракет Patriot в Україні: чому США затримують ліцензію

За інформацією двох джерел кореспондента «Радіо Свобода» Алекса Рауфоглу у Вашингтоні, папери для видавання ліцензії ще не підготовлені попри те, що держсекретар США Марко Рубіо та голова Пентагону Піт Гегсет погодили її надання ще в жовтні.

Подальше оформлення документів, як стверджують співрозмовники журналіста, гальмується на рівні Майкла Даффі — заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.

У Пентагоні цю інформацію наразі не коментували.

Ліцензія на ракети Patriot для України: як змінювалася позиція Трампа

Питання передання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot супроводжувалося суперечливими сигналами з боку Білого дому. Вперше Дональд Трамп пообіцяв надати Києву відповідний дозвіл 8 липня 2026 року під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі. Втім, уже наприкінці місяця, 31 липня, американський лідер висловив сумніви щодо цього рішення. А в серпні ЗМІ з’ясували, що Трамп поставив процес на паузу через побоювання можливого витоку американських технологій до Росії.

Пізніше колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог додав ще одну причину затримки: за його словами, американські оборонні компанії не бажають ділитися з Україною правами на власні інтелектуальні розробки.

Черговий поворот стався у вересні, коли Трамп знову допустив виробництво ракет для Patriot в Україні, але з застереженням — може йтися лише про менш сучасну модифікацію озброєння. Згодом, після переговорів очільником Білого дому на полях Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський заявив, що домовленості щодо ліцензії таки досягнуто. Проте в Держдепартаменті США цю інформацію фактично спростували, наголосивши, що остаточного рішення досі немає, а сам Трамп слова українського президента так і не підтвердив.

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