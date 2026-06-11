Пентагон евакуювали через інцидент з небезпечними матеріалами — CNN

Пентагон / © Associated Press

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Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 11 червня, у Пентагоні було оголошено евакуацію частини будівлі через «інцидент з небезпечними матеріалами».

Про це повідомляє CNN із посиланням на поінформовані джерела та місцеві служби реагування.

За даними видання, кілька поверхів і коридорів у будівлі були заблоковані, а персонал частково евакуйовано після виявлення потенційної загрози.

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Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що системи безпеки зафіксували проблему з якістю повітря, яка потребує додаткової перевірки.

«Департамент виконує стандартні протоколи захисту, включаючи наказ залишатися в ураженій зоні. Групи реагування перебувають на місці та готові допомогти мешканцям будівлі», — зазначив він.

Представник відомства капітан Джеймі Джилл повідомив, що до реагування залучено підрозділ з роботи з небезпечними матеріалами Агентства з захисту сил Пентагону, а також пожежну службу округу Арлінгтон.

У повідомленнях безпеки Пентагону йдеться про «проблему з якістю повітря» та проведення додаткових тестів, які можуть тривати до двох годин. Там також наголошується, що в центральному дворі можна побачити роботу екстрених служб, і закликають не робити передчасних висновків.

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За даними двох джерел CNN, обмеження руху запроваджено на низці поверхів — зокрема в коридорах із другого по п’ятий поверхи, а також на рівнях з четвертого по сьомий у великому комплексі Пентагону.

Одне з джерел також повідомило, що правоохоронці в будівлі використовують протигази та захисне хімічне спорядження.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Огайо сталася стрілянина на фестивалі Old West End Festival, внаслідок чого 12 осіб отримали поранення. Постраждалих доставили до лікарень.

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