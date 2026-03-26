Пентагон готується до можливого «останнього удару» у війні з Іраном — ЗМІ

Пентагон розробляє військові сценарії так званого «останнього удару» по Ірану, які можуть включати як масштабну бомбардувальну кампанію, так і використання наземних військ. Інформацію надали американські чиновники та обізнані джерела.

Про це пише Axios.

За їхніми словами, ескалація може відбутися у разі провалу дипломатичних переговорів. Зокрема, якщо залишатиметься закритою Ормузька протока — ключовий маршрут для світових поставок нафти.

Деякі представники американської влади вважають, що демонстрація нищівної сили може посилити позиції США на переговорах або дозволити оголосити про завершення бойових дій.

Можливі сценарії

За інформацією джерел, наразі обговорюють чотири основні варіанти дій:

вторгнення або блокування острова Харг — головного нафтового хабу Ірану;

захоплення острова Ларак, який має стратегічне значення для контролю над Ормузькою протокою;

встановлення контролю над островом Абу-Муса та двома меншими островами поблизу входу до протоки;

блокування або захоплення суден, що експортують іранську нафту.

Крім того, розглядаються плани проведення наземних операцій у глибині Ірану для контролю над запасами високозбагаченого урану на ядерних об’єктах.

Альтернативою цьому може стати масштабна повітряна кампанія з ударами по відповідних об’єктах, щоб унеможливити доступ до стратегічних матеріалів.

Позиція Білого дому

Водночас рішення щодо реалізації будь-якого зі сценаріїв наразі не ухвалено. У Білому домі називають можливі наземні операції «гіпотетичними».

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп готовий до жорстких дій у разі провалу переговорів.

«Президент не блефує і готовий розв’язати пекло. Іран не повинен знову помилятися. Будь-яке насильство після цього буде тому, що іранський режим відмовляється укладати угоду», — наголосила вона.

За її словами, будь-яка подальша ескалація стане наслідком відмови Тегерана укласти угоду.

Нарощування сил

Очікується, що найближчим часом США перекинуть на Близький Схід додаткові сили, зокрема кілька ескадрилей винищувачів та тисячі військових.

Також планується розгортання підрозділів морської піхоти та піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Реакція Ірану

В Ірані скептично ставляться до переговорів із США та підозрюють, що дипломатичні ініціативи можуть бути прикриттям для військових дій.

Спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф заявив, що іранська розвідка фіксує підготовку до можливих операцій проти країни.

«Усі переміщення ворога перебувають під наглядом наших збройних сил. Якщо вони вживуть будь-яких заходів, вся життєво важлива інфраструктура цієї країни регіону буде безперешкодно атакована», — додав він.

Які перспективи

За даними джерел, посередники, зокрема Пакистан, Єгипет і Туреччина, намагаються організувати переговори між сторонами.

Попри відхилення початкових вимог США, Іран не виключає можливості діалогу, однак ключовою перешкодою залишається глибока недовіра між сторонами.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив низку заяв про військову операцію в Ірані. Зокрема, він пояснив, чому не вживає слово «війна». Американський лідер не забув і про «8 воєн». «Ми врегулювали вісім воєн. Люди ніби забувають», — завершив Трамп.

Також він поділився, що Іран нібито хотів зробити його своїм верховним лідером. «Ні, дякую. Я цього не хочу», — ввічливо відмовив Трамп.