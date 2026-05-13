Пентагон хоче перейменувати військову операцію проти Ірану: якою буде назва

У Пентагоні розглядають варіант зміни назви американської військової операції проти Ірану.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

Однією з нових назв, яку обговорюють, є Sledgehammer (Кувалда).

За інформацією телеканалу, у Вашингтоні побоюються, що перемир’я між сторонами може не втриматися, а бойові дії знову перейдуть у фазу масштабної ескалації.

Наразі американська операція проти Ірану має назву Epic Fury — «Епічна лють».

Водночас торік після ударів США по іранських ядерних об’єктах операція називалася Operation Midnight Hammer — «Операція Опівнічний молот».

Як зазначає NBC News, можлива зміна назви може мати не лише символічне значення.

За даними журналістів, йдеться також про юридичні та політичні аспекти, зокрема в контексті повноважень адміністрації США щодо ведення бойових дій без окремого схвалення Конгресу.

На тлі нестабільного перемир’я між Вашингтоном і Тегераном США продовжують нарощувати військову присутність на Близькому Сході.

Зокрема, йдеться про перекидання систем протиповітряної оборони та авіації до регіону через ризик нового загострення.

Раніше повідомлялося, що Пакистан таємно міг дозволяти Ірану розміщувати свої військові літаки на аеродромах країни для захисту від можливих американських авіаударів.

