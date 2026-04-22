Міністерство оборони США планує виділити 75 млрд доларів на розвиток дронів і технологій боротьби з ними у межах найбільшого в історії бюджетного запиту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у відомстві, значна частина фінансування буде спрямована на суттєве розширення Автономної робочої групи з питань оборони (DAWG), яка співпрацює зі спецпідрозділами та займається тестуванням новітніх систем.

Зокрема, для цього підрозділу передбачено 54,6 млрд доларів проти лише 225,9 млн у поточному році. Це може стати одним із найбільших річних зростань фінансування серед оборонних програм.

У Пентагоні наголошують, що більшість коштів планують витратити не на створення нових розробок. Натомість фінансування піде на закупівлю, оцінку та модернізацію вже існуючих безпілотних систем.

Підрозділ DAWG працює разом із силами спеціальних операцій, які випробовують дрони у реальних умовах. Після цього військові передають виробникам зворотний зв’язок для подальшого вдосконалення технологій.

Різке збільшення фінансування відбувається на тлі сучасних конфліктів, які продемонстрували ефективність дешевих ударних дронів. Зокрема, під час війни на Близькому Сході активно використовуються одноразові безпілотники.

США також почали застосовувати подібні рішення. Зокрема, були розгорнуті підрозділи з недорогими ударними дронами, створеними на базі іранських технологій.

Крім цього, Пентагон інвестує у розвиток роїв безпілотників із використанням штучного інтелекту. До відповідних проєктів вже залучені провідні технологічні компанії.

Водночас остаточне рішення щодо виділення коштів має ухвалити Конгрес. Це пов’язано з тим, що частина фінансування передбачена у межах окремого бюджетного пакета.

