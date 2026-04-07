Пентагон міг брехати Трампу про "успіхи" у війні з Іраном — що з’ясувалося

В адміністрації Дональда Трампа стурбовані тим, що міністр оборони Піт Гегсет дезінформує президента та громадськість щодо успіхів у війні з Іраном. Попри заяви Пентагону про «повний контроль над небом», реальні дані розвідки та нещодавнє збиття американських літаків свідчать, що Тегеран зберігає значну загрозу.

Про це пише The Washington Post.

Суперечливі заяви про перевагу в повітрі

Президент Трамп продовжує називати війну «беззастережним успіхом», посилаючись на дані Гегсета про те, що Іран нібито «не має протиповітряної оборони». Проте збиття винищувача F-15E минулої п’ятниці та штурмовика A-10 раніше поставили ці твердження під сумнів.

Під час пресконференції в понеділок Дональд Трамп визнав факт ураження F-15 ракетою з тепловим наведенням. Щодо порятунку пілотів він зауважив, що це був щасливий випадок і льотчикам просто пощастило.

Військова аналітикиня Центру Стімсона Келлі Гріко пояснює, що літаки збивають тоді, коли сили мають лише перевагу в повітрі, але не повне панування в ньому.

«Наша перевага в повітрі обмежена географічно на заході та півдні, а також висотою», — додала Келлі Гріко

За її словами, американські літаки змушені літати вище 15 000–30 000 футів, щоб уникнути іранських ракет.

Питання до достовірності статистики Пентагону

Анонімні джерела в адміністрації стверджують, що Гегсет маніпулює цифрами, аби продемонструвати швидке знищення ракетного арсеналу Ірану. Хоча міністр заявляв, що іранські програми «руйнуються в переважній більшості», оцінка розвідки США вказує, що понад половина ракетних пускових установок країни та тисячі безпілотників залишаються цілими.

«Піт не говорить президенту правду. В результаті президент постійно повторює оманливу інформацію», — заявив один із чиновників адміністрації на умовах анонімності.

Також виявлено невідповідності у звітах про кількість запусків іранських ракет:

«Документи, надіслані внутрішньо, суперечать заявам Гегсета», — додав інший посадовець.

Еволюція іранської тактики та вичерпання боєприпасів

Аналітики застерігають від використання кількості запусків як метрики успіху. На їхню думку, Іран перейшов до стратегії економії та точності.

«Вони зосереджуються на менших, більш цілеспрямованих залпах. Вони вибирають цілі та шукають прогалини в обороні», — пояснює Гріко.

Ефективність ударів Тегерана підтверджується нещодавнім знищенням літака розвідки E-3 на базі в Саудівській Аравії. Додатковим фактором ризику є виснаження запасів боєприпасів США та Ізраїлю.

«Іран вжив заходів для захисту свого ракетного та безпілотного арсеналу, щоб перечекати використання боєприпасів США. Зараз наш запас боєприпасів низький», — зауважила людина, знайома з оцінками ситуації.

Реакція офіційних осіб

Речник Пентагону Шон Парнелл відкинув критику, назвавши її «брехнею та пропагандою». Він звинуватив ЗМІ у просуванні «фальшивої історії про невдачу». За його словами, Гегсет надав президенту варіанти для повного знищення загрози.

Речниця Білого дому Анна Келлі також заперечила дезінформування Трампа.

«Він завжди мав повну картину конфлікту. Ніщо не здивувало його чи наших військових планувальників, які були готові до будь-яких можливих непередбачених обставин», — зазначила Анна Келлі.

Вона нагадала, що коаліція здійснила понад 13 000 вильотів і знищила дві третини виробничих потужностей Ірану. Проте сенатор Кріс Кунс наголошує, що повністю ліквідувати загрозу безпілотників неможливо, оскільки виготовляти потужні та смертоносні дрони можна навіть у звичайних гаражах чи підвалах.

