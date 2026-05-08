Пентагон опублікував секретні матеріали про НЛО: унікальні фото

Зображення НЛО, описаного очевидцем / © Міністерство оборони США

У п’ятницю, 8 травня, Пентагон опублікував пакет документів, які, за заявою відомства, раніше не були доступні громадськості та містять дані про НЛО. Розкриття матеріалів відбулося після доручення президента США Дональда Трампа розпочати розсекречення інформації про невідомі явища.

Про це пише CBS News.

У першому пакеті розсекречених матеріалів — 162 файли від ФБР, Міністерства оборони, NASA та Державного департаменту.

Документи містять свідчення очевидців, фотографії та звіти про спостереження незрозумілих об’єктів, що детально описують інциденти з НЛО.

Наразі секретні матеріали налічують 120 PDF-файлів, 28 відео та 14 зображень.

Фотографії — це переважно зображення підозрілих об’єктів у небі, зняті військовими літаками.

Що бачили астронавти на Місяці

Шість фотографій показують об’єкти та явища, які спостерігали астронавти NASA під час місій «Аполлон-12» та «Аполлон-17», зафіксовані на фотографіях, зроблених з поверхні Місяця.

Астронавт місії «Аполлон-17» Джек Шмітт повідомив, що бачив «спалах на поверхні Місяця на північ від кратера Грімальді».

Останні зафіксовані НЛО

Приблизно два десятки відео демонструють повідомлення про спостереження по всьому світу між 2020 і 2026 роками.

Більшість із них показують кадри з інфрачервоної камери, що відстежують білий об’єкт, який виглядає просто як цятка на екрані, рухаючись у повітрі.

За даними Пентагону, у звіті, що супроводжував відео, зняте в Греції у 2023 році, йдеться, що об’єкт здійснював кілька «поворотів на 90 градусів» зі швидкістю приблизно 130 км на годину.

На одному з відео видно об’єкт, схожий на футбольний м’яч, в Індо-Тихоокеанському регіоні, а на іншому з Сирії видно дві напівпрозорі помаранчеві області неправильної форми, кожна з яких з’являється протягом двох секунд.

Ще одне зображення — це фотографія ФБР, на яку накладено зображення об’єкта, описаного очевидцем.

На складеному ескізі зображено «очевидний еліпсоїдний бронзовий металевий об’єкт довжиною 40-60 метрів, що матеріалізується з яскравого світла в небі і миттєво зникає».

Архівні матеріали

У пресрелізі також містяться матеріали справи ФБР, в яких детально описані повідомлення про невпізнані об’єкти та «літаючі блюдця» з 1947 по 1968 рік.

В архівних матеріалах йдеться про «невирішені справи», а це означає, що уряд не може остаточно визначити природу спостережуваних явищ. Пентагон вітає аналіз з боку приватного сектору.

Зі 162 файлів, оприлюднених у п’ятницю, 108 містять вирізки. Пентагон заявив, що інформація була прихована для «захисту особи очевидців, місця розташування урядових установ або потенційно конфіденційної інформації про військові об’єкти, не пов’язані з НЛО».

Секрети НЛО — останні новини

Нагадаємо, в лютому цього року президент США Дональд Трамп доручив федеральним агентствам, включно з Пентагоном, розпочати ідентифікацію та оприлюднення файлів, пов’язаних з НЛО.

Нещодавно Білий дім зареєстрував домен «aliens.gov» (прибульці), що викликало нові припущення щодо довгоочікуваного розкриття інформації про НЛО.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс зізнався, що він «одержимий» непізнаними летючими об’єктами (НЛО), і пообіцяв розкрити таємницю, перш ніж залишити посаду.

