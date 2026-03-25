Пентагон показує Трампу "кращу версію" війни в Ірані: що приховують від президента

Від початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану американські військові щодня монтують для президента Дональда Трампа спеціальне відео. У цьому короткому ролику зібрані виключно найуспішніші та найефектніші удари по іранських цілях за останні 48 годин.

Про це пише видання NBC News із посиланням на трьох чинних та одного колишнього американського чиновника.

«Вибухове» кіно для головнокомандувача

Щоденний відеомонтаж, який один зі співрозмовників видання описав як серію кліпів, де «все вибухає», зазвичай триває близько двох хвилин. Хоча Трамп також отримує інформацію з розмов із вищими військовими радниками, лідерами інших держав та новин, саме ці куровані відео стали головним візуальним звітом про перебіг операції «Епічна лють».

Проте такий формат інформування викликає серйозне занепокоєння серед деяких союзників Трампа. Вони побоюються, що на четвертому тижні війни президент не отримує і не усвідомлює повної картини того, що відбувається.

Зосередженість на переможних кадрах також посилює роздратування Трампа через те, як війну висвітлюють у ЗМІ. Спостерігаючи за щоденними успіхами на відео, він приватно обурюється, чому його адміністрація не може краще впливати на суспільну думку, і запитує помічників, чому журналісти не показують тих самих перемог, які бачить він.

Приховування втрат і синдром «групового мислення»

Джерела видання зазначають, що військові фізично не можуть звітувати президенту про кожну із сотень щоденних атак. Однак відфільтроване відео, демонструючи міць США, не відображає реального масштабу конфлікту та дій у відповідь з боку Ірану.

«Ми не можемо розповідати йому про кожну дрібницю, яка відбувається», — зізнався один із чинних чиновників, додавши, що звіти отримують кращий відгук від Трампа, коли вони зосереджені саме на американських перемогах.

Ця ситуація призвела до того, що від президента іноді приховують неприємні новини. Яскравим прикладом став нещодавній іранський удар по авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії, внаслідок якого постраждали п’ять американських літаків-заправників. За словами джерел, Трампу не доповіли про цю атаку, і він дізнався про неї з новин. Лише після його прямого запиту підлеглі запевнили, що літаки не зазнали серйозних пошкоджень.

Історично така поведінка підлеглих під час війни не є новою. Під час конфліктів у В’єтнамі, Іраку та Афганістані адміністрації президентів часто звинувачували у схильності до «групового мислення», коли військові командири применшували або взагалі приховували незручні факти, відмовляючись визнавати провали своєї стратегії.

Офіційна реакція та пошук альтернативних джерел

Білий дім категорично відкидає звинувачення в інформаційній ізоляції президента. Прессекретарка Каролайн Лівітт назвала ці заяви «абсолютно брехливими», наголосивши, що Трамп активно шукає думки всіх присутніх у кімнаті та вимагає від радників повної чесності.

Сам Трамп також намагається самостійно перевіряти інформацію. Нещодавно він особисто зателефонував генералу після того, як побачив у мережі відео з нібито палаючим американським авіаносцем USS Abraham Lincoln. Військові запевнили його, що кадри згенеровані штучним інтелектом і жодна ракета не влучила в корабель, хоча джерела NBC News підтверджують, що спроби атакувати авіаносець дійсно були.

Тим часом деякі прихильники Трампа намагаються пробитися крізь інформаційний бар’єр. Вони надають йому додатковий контекст, описують можливі сценарії розвитку подій і пропонують варіанти завершення конфлікту, а також звертають увагу на падіння його рейтингів схвалення з початку війни. Проте, як зазначив колишній голова Національного контртерористичного центру Джо Кент, доступ до президента наразі суворо контролюється, і багато ключових осіб з альтернативними поглядами просто не мають змоги висловити свою позицію.

