Зброя від США / © ТСН.ua

Міністерство війни США пригрозило Європі обмежити доступ до ринку американської зброї. Таке попередження з’явилося незадовго до запланованого оновлення директив ЄС про закупівлю зброї в межах переозброєння європейського континенту.

Про це повідомляє Politico із посиланням на заяву Пентагону.

В американському оборонному відомстві зазначили, що рішуче виступають проти «будь-яких змін, які обмежили б здатність промисловості США брати участь у закупівлях для нацоборони держав-членів ЄС».

У документі наголошується, що протекціоністська політика, що витісняє американські компанії з ринку, тоді як європейські фірми продовжують отримувати вигоди від доступу до ринку США, є «неправильним курсом дій».

У разі включення до законодавства ЄС пунктів, які сприяють європейським виробникам, Вашингтон пригрозив переглянути всі існуючі винятки із закону «Купуй американське» у рамках двосторонніх угод. Це фактично означає закриття американського ринку для європейських оборонних компаній.

Як зазначає Politico, така політика США парадоксальна, оскільки адміністрація Трампа неодноразово закликала Європу взяти на себе основне навантаження щодо власної оборони, але при цьому не готова поступатися інтересами американського ВПК.

В останні роки Європейська комісія намагається збільшити частку європейського озброєння в арсеналах блоку, готуючись до нападу з боку Росії. Проте десятиліттями Європа залежала від американської техніки — від винищувачів F-35 до систем HIMARS та Patriot. Майже дві третини зброї, що імпортується в ЄС, надходять зі США.

У лютому єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про необхідність створення європейського оборонного союзу та заміни американських інструментів, включаючи космічну розвідку та дозаправку у повітрі, власними.

Очікується, що оновлена версія директиви ЄС про держзакупівлі буде представлена у третьому кварталі цього року. Поки що неясно, чи увійдуть до неї обов’язкові норми, які надають пріоритет європейським виробникам.

Нагадаємо, безпека Європи значною мірою залежить від так званої «ядерної парасольки» США та гарантій у межах НАТО. Однак зростання напруженості у відносинах та потенційна зміна політичного курсу у Вашингтоні змушують ЄС розробляти альтернативні сценарії захисту від російської загрози.