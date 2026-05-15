Пентагон раптово скасував розгортання американської бронетанкової бригади в Польщі. Це є частиною зусиль президента Дональда Трампа щодо скорочення присутності США в Європі.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що рішення застало зненацька деяких військових чиновників, оскільки спорядження й деякі військовослужбовці бронетанкової бригади вже були в дорозі до Польщі.

Пентагон не повідомив, як ці скорочення вписуються в його загальний план оборони Європи.

Речник Пентагону відмовився від коментарів. Високопосадовець НАТО заявив виданню, що альянс збереже потужну присутність на своєму східному фланзі.

Сенатор Джек Рід, демократ від штату Род-Айленд, високопоставлений член Комітету Сенату у справах збройних сил, під час вступної заяви на слуханнях сказав, що армія стикається з дефіцитом бюджету щонайменше у $2 млрд в результаті розширених операцій, які включають розгортання Національної гвардії у Вашингтоні та підрозділів армії для контролю кордонів США.

Очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у дописі на X заявив, що зупинка розгортання американських військ не стосується Польщі.

«Ця справа не стосується Польщі — вона пов’язана із раніше анонсованою зміною присутності частини збройних сил США в Європі. Швидко зростаючі спроможності Збройних Сил Республіки Польща та присутність сил США в Польщі посилюють східний фланг НАТО», — запевнив він.

Рішення, ймовірно, викличе резонанс у Польщі, яка раніше висловлювала готовність прийняти військових, що виводяться з Німеччини.

Америка починає скорочувати військову присутність у Європі

Європейські союзники США прогнозують нові рішення президента Дональда Трампа щодо американських військ у Європі. Серед можливих сценаріїв — скорочення контингенту в Італії та Іспанії.

За інформацією Bloomberg, у НАТО також обговорюють інші можливі сценарії — зокрема скорочення участі США у військових навчаннях у Європі та перекидання частини сил із країн, які Вашингтон вважає «менш лояльними», до союзників, ближчих до чинної адміністрації.

Польща та Литва завершили підготовку інфраструктури для розміщення додаткових сил США, розглядаючи переміщення американського контингенту з Німеччини як ключовий крок для стримування агресії в регіоні.

