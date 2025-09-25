Пентагон скликає сотні генералів зі всього світу: що відбувається

Піт Гегсет / © Associated Press

Реклама

Міністр оборони США Піт Гегсет терміново наказав сотням генералів і адміралів зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня – без жодного пояснення причини. Навіть високопоставлені офіцери та їх штаби не знають, чого очікувати, що викликало занепокоєння у військовому середовищі.

Про це розповідає The Washington Post.

Наказ стосується всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала і вище, включаючи командирів у Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Такі масові збори на такому рівні – явище надзвичайно рідкісне, кажуть джерела.

Реклама

Це відбувається на тлі масштабних змін у Пентагоні: скорочення числа генералів на 20%, низка неочікуваних звільнень та нова стратегія національної оборони, яка, ймовірно, змінює фокус із зовнішніх загроз на внутрішню оборону.

Представник Пентагону підтвердив зустріч, але не розкрив деталей порядку денного. Військові називають ситуацію “дивною” та зазначають, що подібні збори без пояснень – небезпечний прецедент у військовому командуванні.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися у Нью-Йорку 24 вересня.

А нещодавні коментарі Дональда Трампа на підтримку України, що вона може повернути всі свої території, викликали в міжнародній спільноті суміш полегшення та підозри.