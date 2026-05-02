Пентагон відкрив секретні файли для ШІ: які компанії залучили до роботи з держтаємницями США

Пентагон залучає ШІ до роботи з секретними документами / © ТСН

Реклама

Міністерство оборони США оголосило про масштабне розширення використання штучного інтелекту нового покоління. Якщо раніше алгоритми залучали лише до обробки несекретної документації — звітів та фінансових планів, то тепер ШІ отримав доступ до таємних стратегічних архівів відомства.

Про це повідомило видання Defence Express.

Рішення було ухвалене Відділом цифрових технологій та штучного інтелекту (CDAO) після успішного місячного тестування технологій у цивільному секторі міністерства.

Реклама

Стратегія «ШІ-перш за все»

У Пентагоні офіційно підтвердили курс на повну цифрову трансформацію збройних сил. У офіційному повідомленні Department of War CTO наголошується, що це чергова ініціатива в межах мандату зі створення «Міністерства оборони, де ШІ — на першому місці».

Головна відмінність нового етапу — перехід від звичайних чат-ботів до так званих агентів ШІ. На відміну від популярних ChatGPT чи Gemini, які потребують постійних вказівок людини, агент-ШІ працює автономно. Йому ставлять кінцеву мету, і алгоритм самостійно розбиває її на підзадачі, виконує їх через API та паралельно навчається в процесі.

Хто отримав доступ до таємниць США

Спочатку повідомлялося про угоду з сімома розробниками, але за лічені години перелік розширився до восьми компаній. До «закритого клубу» постачальників інтелектуальних послуг для армії США увійшли:

SpaceX (супутниковий зв’язок та інтеграція);

OpenAI (розробник ChatGPT);

Google (моделі Gemini);

Nvidia (обчислювальні потужності та «залізо»);

Microsoft (Copilot та хмарні рішення);

Amazon Web Services (інфраструктура);

Oracle (захищена хмарна інфраструктура та великі бази даних);

Reflection (розробник автономних ШІ-агентів нового покоління)

Часу на роздуми немає

Масштабне впровадження ШІ у секретні мережі пояснюють критичною необхідністю прискорити ухвалення рішень. Технічний директор Міноборони США Еміль Майкл підкреслив серйозність намірів Вашингтона.

Реклама

«Сьогоднішній день є важливим кроком вперед у прискоренні можливостей ШІ безпосередньо для Об’єднаних сил. Наші відважні воїни заслуговують на беззаперечну та несправедливу перевагу в ухваленні рішень на полі бою, і угоди Департаменту зі SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft, AWS та Oracle допомагають забезпечити саме це», — написав він у мережі X.

За словами посадовця, відомство продовжує працювати у «режимі воєнного часу» для масштабування цих технологій, оскільки у сучасних конфліктах швидкість обробки інформації стає головним чинником перемоги. Хоча конкретні задачі ШІ залишаються таємницею, зрозуміло одне: Пентагон більше не має часу на довгі обговорення етичних ризиків, й обирає шлях технологічного домінування.

Нагадаємо, військові технології на базі ШІ дедалі частіше порівнюють із початком ядерної епохи. Експерти застерігають, що автономна зброя створює ризик неконтрольованої ескалації.

Новини партнерів